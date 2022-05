Dua Lipa, en Vogue, sobre su disco de madurez: “Estoy llegando a mi verdadero poder”

Dua Lipa nunca dejará de sorprendernos. Una de las artistas que mayor proyección internacional han conseguido en este siglo XXI será la próxima portada de la revista Vogue del próximo mes. Y para celebrar otra espectacular sesión de fotos de la londinense, la publicación la ha entrevistado para charlar, como no podía ser de otra forma, de su nuevo disco de estudio.

La británica está inmersa ahora mismo en mitad de su gira mundial Future Nostalgia que tuvo que posponer dos años por culpa de la pandemia. Es por ello que su nuevo trabajo discográfico va algo más lento de lo que a muchxs de sus fans nos gustaría. Pero pese a ello, la expectación es máxima y más tras estas últimas declaraciones.

"Definitivamente he madurado. En todos los sentidos, tanto musicalmente como en términos de las letras. He madurado. El nuevo disco va a ser definitivamente sobre el empoderamiento. (...) Es como si estuviera llegando a mi verdadero poder y no tuviera miedo de hablar sobre todas las cosas. Estoy entendiendo qué es lo que quiero" ha explicado la intérprete a Vogue. ¿Será el cartel de Female alpha algo más de lo que a simple vista parece?

Dua Lipa ha confirmado también a la revista lo que ya adelantó en su podcast Service95 que es el hecho de que su disco está a mitad de camino: "Empieza a tomar muy buena forma y el 50% está terminado. Empieza a sentirse muy bien y estoy muy emocionada acerca de las nuevas canciones y siempre es emocionante mirar hacia el futuro buscando algo" confesó en su día.

Una confianza en sí misma que se está plasmando en este nuevo disco del que avisó que quizá no era lo que sus fans podrían estar esperando justo después de Future Nostalgia: "Tengo una visión. Tengo un nombre, creo... por ahora. Está siendo una experimentación divertida. Siempre estoy haciendo música pop pero esta tiene un sonido único, lo cual es emocionante y lo siento como una evolución desde Future Nostalgia" dijo en una entrevista. "Para ser totalmente honesta, probablemente no sea lo que mis fans estén esperando escuchar".

Dua Lipa, viral haciendo yoga con tacones y vaqueros

Dua Lipa no ha querido decir que no a nada de lo que Vogue le ha propuesto, ni siquiera a practicar una increíble posición de yoga pese a que el vestuario de tacones y vaqueros no era el más adecuado. Radiante y espectacular como si fuera a salir de fiesta la cantante inglesa no dudó en repetir lo que ya mostró hace unas semanas en sus redes sociales. La solista consigue hacer dos posturas muy conocidas en el mundo del yoga, pasando de la que se llama como Bakasana (postura del ciervo) a Salamba Sirsana (postura del trípode).