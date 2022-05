AleXa confiesa haberse convertido en una idol de K-Pop para encontrar a sus abuelos biológicos

AleXa se ha convertido en uno de los rostros de la semana. Se ha convertido en la primera ganadora de The American Song Contest, el Eurovisión americano, demostrando que el K-Pop reúne a cada vez más personas en todo el mundo.

La artista se ha convertido en noticia en todo el mundo. De hecho, muchos medios están rescatando las entrevistas que realizaron con ella para ponerlas de nuevo en el foco. Uno de ellos es Korea JoongAng Daily, para el que confesó hace un año la peculiar razón por la que se ha convertido en idol de K-Pop.

La madre de AleXa fue adoptada por una familia en Estados Unidos y asegura que lleva años buscando a sus padres biológicos. "Uno de mis grandes objetivos como artista, a través de mi trabajo, si me convierto en alguien muy conocida en Corea, es que algunos de los miembros de mi familia miren hacia atrás y se dén cuenta de que ella es su niña, sobrina, hermana o lo que sea", asegura para el medio.

Esto lo confesó hace un año. Pero, ¿qué opina AleXa actualmente sobre este tema? En una entrevista con St. Louis Post-Dispatch, asegura que sigue con la búsqueda. "Si los padres biológicos no están buscando a su hijo, el niño no tiene permiso para tener ninguna información sobre los padres biológicos. Lamentablemente, descubrimos que la madre biológica de mi madre no la ha ido a buscar, por lo que no pudimos obtener ninguna información. Sin embargo, mi madre se hizo una de esas pruebas de ADN y la vincularon con al menos dos primos, uno de los cuales está en Noruega", explica.

"La razón por la que quería seguir siendo una idol era por la esperanza de que algún día me hicieran lo suficientemente conocida como para que en algún lugar alguien lo vea o piense 'Oh, teníamos una hija que se parecía'. Espero que algún día se arroje algo de luz sobre la situación, pero solo el tiempo lo dirá", asegura.

De momento, AleXa sigue con la búsqueda de su familia materna biológica. Esperemos que finalmente lo consiga, haga realidad el sueño de su madre y puedan continuar con sus vidas.