Nia: “Con ‘Tu cara me suena’ me he dado cuenta de la ignorancia que hay en España”

Desde que ganó el Operación triunfo de la pandemia, Nia ha ido poco a poco armando su proyecto musical, buscando un equilibrio entre su esencia y el sonido mainstream que suena en las playlists de éxitos. No quiere perder sus raíces y cuenta con un equipo que sabe muy bien dónde poner el tiro, de ahí su canción con Nyno Vargas o su último sencillo junto a Gente de Zona. También ha buscado nuevos públicos participando en Tu cara me suena, un programa que le ha servido de masterclass a pesar de lo que se le exigía y esa polémica con la que ella se ha dado cuenta "de toda la ignorancia que hay en este país". Aunque no tendría que hacerlo, defiende su postura. También defiende a capa y espada a Chanel, a quien conoce desde antes de toda la vorágine eurovisiva.

'TULUM' es una canción para darlo todo en verano. No sé si es la más mainstream que has sacado junto a 'Me muero de risa'.

Me muero de risa abrió la veda, juntando mi latino más clásico con ritmos más urbanos. Para mí es un señor temazo y TULUM también es guay. Creo que voy por buen camino.

Videoclip oficial de 'TULUM'

¿Canciones de ese futuro primer LP?

Hay intención de hacer un álbum, pero ahora mismo no es el momento. Me está yendo bien single a single y hay que darle cariño a TULUM. Ahora va todo muy rápido y se le echa muchas horas a cada canción para que se quede en el tintero. Si hago un álbum, muchas canciones se van a quedar en el olvido y no estoy por la labor.

Esto también tiene que ver con las nuevas dinámicas de la industria.

La gente se cansa con una canción que dura tres minutos y algo. Cada vez son más cortas y me agobio porque justo cuando le estoy cogiendo el gustillo va y se acaba. Es que el TikTok nos está haciendo mucho daño. Me tienen frita con el TikTok, aunque cada vez se me da mejor.

En España, lo que ha hecho Chanel, lo puede hacer Lola Índigo y a ver

Hiciste un reportaje muy molón con Lola Índigo y Belén Aguilera. ¿No os habéis planteado hacer una colaboración juntas?

No nos habíamos planteado nada hasta un día que tuvimos una entrevista juntas. Lo que pasa es que cada una de nosotras somos de nuestro padre y de nuestra madre. No lo habíamos pensado, aunque ese día dijimos 'oye, quién sabe'. La cuestión es sentarse, pero no lo tenemos en mente. Las tres somos muy diferentes, pero en algunas ideas coincidimos mucho. Somos trabajadoras y sabemos lo que queremos. Must Producciones [su agencia de management] tuvo buen ojo [Risas].

También quiero hablar contigo sobre tu última aventura televisada. ¿Qué balance haces de tu paso por 'Tu cara me suena'?

El balance es positivo. Antes de empezar el programa pensaba que iba a ser una cosa más relajada, pero Tu cara me suena es un programa muy exigente. Si quieres hacerlo bien y quieres superarte con cada interpretación lo pasas mal a veces. Eso sí, me llevo la piña que hemos hecho. Si no nos hubieramos llevado tan bien ese programa hubiera sido una tortura. Son muchas horas y si no te llevas bien con los compañeros se hace eterno.

Has sido la primera artista negra de 'TCMS'. La primera y llevamos nueve ediciones. Esto dice mucho de la poca diversidad que hay en nuestra televisión, ¿no?

Con mi participación en Tu cara me suena me he dado cuenta de cuánta ignorancia hay en este país. No está todo el país en Twitter, pero había unos comentarios…El hecho de que yo imitase solo a artistas negros no significa que todos los negros cantemos igual. He hecho imitaciones muy diferentes. Celia Cruz no tiene nada que ver con Lil Nas. Me decían que por imitar a gente negra estaba favorecida. Si lo miras desde otro punto de vista también podía estar limitada. Podríamos haber jugado con el maquillaje y haber imitado a gente blanca sin necesidad de pintarme la cara. Hay muchos tonos de piel. No hacía falta que me pintaran de blanco, solo había que jugar con el maquillaje y hacer magia. Pero no lo hicimos así. No lo decidimos así. Yo no quería herir sensibilidades y el programa no quería herir sensibilidades. En Estados Unidos el 'blackface' está prohibido. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer 'blackface' cuando a la gente le molesta? He visto comentarios de gente blanca quejándose de lo que a las negras nos molesta. ¿Hola? ¿Has vivido alguna vez algún episodio racista o se han reído de ti por tu color de piel?

¿En algún momento pensaste en ceder a la presión?

Que va, soy Capricornio y cabezota como yo sola. Antes de entrar en el programa se hablaron unas cosas, se decidieron unas cosas y fuimos para adelante con ellas. Es verdad que no soy de piedra y las puñeteras redes sociales son...He tenido mucho apoyo, pero había mucha gente muy pesada con las imitaciones. Eso llega a un punto que cala, pero como soy una mujer de ideas fijas no me llegué a plantear un cambio.

¿Por qué nosotros tenemos que hacer 'blackface' cuando a la gente le molesta?

Hablando de ideas fijas, ¿qué te pareció el Benidorm Fest?

Como artista me parece muy interesante porque ves las propuestas de otra gente y decides quién va a Eurovisión. Pero también hay que tener en cuenta que es un concurso y en un concurso a veces se gana y a veces se pierde. Lo que no se puede hacer es que nos parezcan todas las propuestas maravillosas y cuando no sale la que a ti te gusta te vas a linchar a la persona que ha ganado. Empatizo mucho con Chanel porque la conozco y porque hemos trabajado juntas. Además, cuando gané Operación triunfo, me dijo mucha gente que tenía que ir a Eurovisión con una propuesta que fuera baile y canto. Ahora vamos con una como la que se quería en ese momento y hay gente que se echa encima de ella. Nunca llueve a gusto de todos.

Tú ya conocías a Chanel de antes. ¿Cómo era?

Es igual que como la ves. Igual de intensa, igual de simpática, igual de curranta e igual de buena persona. No está haciendo nada que no haya hecho antes. Esta mujer ha trabajado muchísimo y esto es el fruto de todo lo que ha hecho. Se me vienen a la cabeza comentarios que leí, incluso de gente de la industria, diciendo que había ganado la purpurina frente al talento en el Benidorm Fest. Me indignó muchísimo ese comentario. En España, lo que ha hecho Chanel, lo puede hacer Lola Índigo y a ver... Es muy complicado hacerlo tan bien. No todo el mundo puede.

Y a ver qué pasa el 14 de mayo en Turín…

No sabemos en qué posición va a quedar, pero también es verdad que para mí Eurovisión ha cambiado mucho. No importa el artista o la canción, hay otras muchas cosas.

¿Te planteas presentarte a la segunda edición del Benidorm Fest?

Yo sufro mucho con todo. Chanel es una artista madura y le da igual ocho que ochenta, pero es heavy. No estoy preparada. ¿Me haría ilusión? Pues sí, pero necesito estar en otro punto.