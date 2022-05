Entrevista a FEID: 'Pantysito', Lola Índigo, Maluma y su 'espinita' con Daddy Yankee

FEID se ha convertido en uno de esos artistas que no pueden faltar en las playlists de los éxitos internacionales. Sus canciones de ritmos urbanos conquistan cada vez a más personas en todo el mundo. ¡Nos tiene a todos en la palma de su mano!

En LOS40 Urban hemos querido aprovechar su última visita a España para invitarle a nuestros estudios, donde ha podido charlar con nuestro presentador Ramsés López. Las instalaciones ubicadas en la Gran Vía madrileña se inundaron del carisma de nuestro protagonista.

Uno de los hits más recientes de Feid es Pantysito, que comparte con Alejo y Robi. El tema acumula millones y millones de reproducciones y escuchas en las plataformas digitales. Por supuesto, no podía faltar en la conversación de El Faraón con el colombiano.

Pero eso no es todo. Su estrecha relación con Maluma también ha sido uno de los temas protagonistas. No hay duda de que lo que la música unió no lo va a separar nadie.

Muchos hemos dado por hecho que en su paso por España ha aprovechado para encontrarse con algún artista de nuestro país y ponerse manos a la obra con algún tema. Pero lo que nos ha dejado claro el parcero es que Lola Índigo no está entre sus planes. Eso sí. No lo descarta en absoluto, por lo que quizás los veamos trabajando juntos muy pronto.

Daddy Yankee es otra voz que no puede faltar en las listas de éxitos de la escena de la música urbana. Canción o disco que saca, canción o disco que se cuela entre los más escuchados. Aunque ha anunciado su retirada, a todos nos hubiese gustado escucharlo en una colaboración con el colombiano. Eso es algo que Feid asegura en LOS40 Urban que será una espinita clavada por siempre.

Y tú, ¿también incluyes a FEID en la banda sonora de tu día a día?