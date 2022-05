Paula Echevarría, el fichaje sorpresa de ‘Got Talent 8’ que se une a Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez

Llevamos unos días viendo en Mediaset anuncios que nos invitan a presentarnos a Got Talent. La octava edición ha puesto en marcha toda su maquinaria y está en ese primer proceso de elegir a los mejores candidatos.

A diferencia de los últimos años, en esta ocasión, los castings se están haciendo de manera presencial y Carlos Marco que es uno de los involucrados ya ha asegurado que vamos a flipar con lo que veremos en esta edición que es ya la octava.

Entre las sorpresas que nos tenía reservadas el programa está la de su fichaje estrella. Mediaset acaba de anunciar que Paula Echevarría se une a la mesa de jurados junto a Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez.

Paula se une a la familia

“Me encanta Got Talent España. Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces. Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme”, cuenta la actriz en Mediaset.

Santi Millán volverá a ser el anfitrión encargado de ir dando paso a los distintos concursantes que llegarán con ganas de mostrar sus distintos talentos. A Paula Echevarría le tocará juzgarlos.

“Reconozco que estoy un poco nerviosa. Got Talent España lleva ya varios años de éxito y mis compañeros llevan mucho tiempo juntos. Seré como la nueva alumna de la clase, pero les conozco a los tres, son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección”, asegura desde su versión más optimista.

“Creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso, y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener”, confiesa sobre el recibimiento que espera de sus futuros compañeros.

🔴#ULTIMAHORA | Telecinco ficha por sorpresa a Paula Echevarría para 'Got Talent España 8'



▪️La actriz se incorpora al jurado junto a Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez pic.twitter.com/uLpKet7ODt — telemagazine (@telemgzn) May 12, 2022

Todavía están en esa primera fase de selección y en breve empezarán el rodaje de la edición y estamos deseando ver a la actriz al frente de este nuevo reto en su carrera profesional.