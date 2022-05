DJ Nano triunfa con su ‘The Rhythm Of The Night’, un viaje nostálgico en la máquina del tiempo para melómanos

Lo vivido este 11 de mayo en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío ha sido una experiencia única. DJ Nano ha presentado el musical The Rhythm Of The Night, al que han asistido numerosas celebridades. Anita Matamoros, Rappel, Natalia, Madame de Rosa y otras muchas figuras conocidas por la prensa no se han perdido su cita con uno de los DJs más emblemáticos del planeta.

The Rhythm Of The Night es el primer musical de EDM y su historia ha cautivado por completo a sus asistentes. Eso es lo que pudimos percibir este 11 de mayo, día que sin duda será recordado por Nano por y para siempre. Los aplausos, los gritos de emoción y las risas no faltaron en ningún momento.

Josito es el protagonista de esta historia. Con él viajamos a la década de los 90 para conocer cómo un estudiante de Telecomunicaciones topa con el mundo de la noche, el desenfreno, la música electrónica y la ruta del Bakalao. Numerosas referencias a la época son también clave en el desarrollo de esta historia, que hacen que los asistentes suelten alguna que otra carcajada.

Josito, protagonista de The Rhythm Of The Night / Nelson

Unas figuras vestidas completamente de negro intervienen en la vida de este joven y la de sus amigos para pervertirle y llevar a tomar decisiones de las que posteriormente se arrepentirá. Y es que en nuestro país han habido muchos Jositos que se sentirán identificados con esta historia.

Discotecas de la talla de Attica, Chocolate, Barraca o New World también forman parte de esta historia que te invitamos a descubrir tú mismo/a. Además, las canciones han sido seleccionadas por el propio DJ Nano, por lo que no tienen ningún desperdicio.

Pero eso no es todo. El público también se convierte en parte importante del musical. El DJ que se encuentra en una esquina del escenario pincha en cualquier momento del musical canciones que marcaron esta década y que han formado parte de generaciones enteras. Cuando suena el comienzo de Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) de C+C Music Factory, pueden levantarse para darlo todo. Eso sí, cuando el escenario se ilumina de rojo y suena una alarma, todos han de sentarse para seguir disfrutando de la historia de Josito.

Todos y cada uno de los asistentes a esta presentación el 11 de mayo se montaron en la máquina del tiempo para vivir un viaje de emociones y nostalgia único y muy especial. Un viaje perfecto para melómanos, amantes de la década de los 90 y de aquellos que quieren recordar esta época que tantas nuevas experiencias nos dejó. Y no solo eso. La fiesta continuó después de la mano de la música del mismísimo DJ Nano y amigos, que se subió a la cabina para concluir la noche por todo lo alto.

La post-fiesta de The Rhythm Of The Night / Nelson

LOS40, LOS40 Dance, LOS40 Urban y LOS40 Classic no quisimos perdernos la oportunidad de viajar con DJ Nano, y sin duda ha sido una de nuestras mejores decisiones. ¿Cuáles tomará Josito? ¡Descúbrelo!