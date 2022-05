"Viví para vivir": El epitafio que Jesús Mariñas eligió para ser recordado

El pasado 10 de mayo la prensa del corazón se tornaba de luto tras conocer la noticia de la muerte de Jesús Mariñas como consecuencia del padecimiento de un cáncer de vejiga a los 79 años. El periódico de La Razón, donde el periodista había ejercido como columnista en los últimos meses de su vida, era el encargado de trasladar la noticia previa confirmación de su marido, el fotógrafo venezolano Elio Valderrama.

Una vez conocida la noticia, diferentes personalidades de la prensa del corazón se fueron despidiendo de él tanto a través de las redes sociales como de declaraciones públicas, entre ellos José Manuel Parada, Antonio David Flores, Rosa Villacastín o Aurelio Manzano, compañeros de profesión que no pudieron despedirse del periodista respetando las últimas voluntades de Mariñas, que no quería una capilla ardiente en el tanatorio y decía adiós en la más estricta intimidad.

Fue el propio Jesús Mariñas el encargado de anunciar la noticia del cáncer de vejiga que padecía, detectado en agosto del año pasado, el mismo año que lanzaba al mercado sus memorias Jesús por Mariñas. Memorias desde el corazón, un libro en el que recoge el epitafio con el que quería ser recordado tras su muerte y que dice lo siguiente: "Viví para vivir".

Tan solo tres palabras con las que el que ya es considerado el precursor de la prensa rosa tal y como la conocemos hoy en día quería quedar en la memoria de los que le conocieron. Periodista y comunicador por excelencia, destacó por una trayectoria profesional donde se incluyen programas de la talla de La máquina de la verdad, Día a día, Tómbola, Dónde estás corazón, Sálvame o Qué tiempo tan feliz (entre muchos otros). Programas donde destacaba por su inteligencia y su audacia pero también por grandes enfrentamientos con otros compañeros de profesión y personajes de diferente índole, como Karmele Marchante o María José Cantudo.

La despedida de María Teresa Campos

Una de las personas que durante más tiempo acompañó en los platós de televisión a Jesús Mariñas fue María Teresa Campos. La también exponente del periodismo del corazón no pudo despedirse del gallego, pero aprovechaba una intervención en Sálvame para hablar de la estrecha amistad que les había unido durante años: "El golpe ha sido duro porque yo a él le quería y él a mí también" explicaba. Además, narraba una simpática anécdota que, por unas cosas o por otras, ha terminado haciéndose realidad: "Cuando me decía alguna cosa siempre le decía 'el día que tú te mueras iban a ir tres a tu entierro, pero ya van dos porque yo no voy a ir'".

Como comentábamos, la familia del periodista le ha dicho adiós en la más estricta intimidad, siendo el último deseo del comunicador ser incinerado y que sus cenizas se esparcieran en La Coruña, donde reposan los restos de su madre. Descanse en paz.