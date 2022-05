Samantha Vallejo-Nagera celebra los 18 años de su hijo Pedro con una foto muy especial

Samantha Vallejo-Nagera tiene dos pasiones: la cocina y su familia. Ambas son conocidas por todo el mundo. La primera gracias al programa MasterChef, donde lleva casi una década ejerciendo como jueza; la segunda lo sabemos gracias a sus redes sociales, donde comparte imágenes de toda su familia. Y es que el rostro de TVE no duda en subir algunos de los instantes que vive con sus seres queridos.

Este jueves, 12 de mayo, es un día muy especial para toda la familia. ¿La razón? Su hijo Pedro cumple 18 años. ¡La mayoría de edad! Samantha ha querido compartir con sus más de 800 mil seguidores y seguidoras una imagen en la que aparece el adolescente para felicitarle públicamente.

El joven aparece con los ojos cerrados, con la cara hacia un lado y apoyando la mano derecha sobre su rostro. Con una camisa azul claro, se trata de un retrato muy cuidado del adolescente.

Junto a la imagen, Samantha ha compartido el siguiente mensaje: "Socorro, 18 años, qué presión. Felicidades, Pedro y ahora a celebrarlo a lo grande".

Pedro es el segundo de cuatro hermanos. Tras Cloe, de 19 años, es el mayor de los hermanos. Le siguen Roscón, con 13; y Diego con 11. Todos están muy unidos, tal y como hemos podido ver en las redes sociales de su orgullosa mamá. Seguro que lo celebran por todo lo alto.

Lluvia de felicitaciones

Como era de esperar, el post se ha llenado de mensajes de felicitación hacia Pedro. Muchos de los seguidores de Samantha han querido aprovechar para dedicarle unas palabras al adolescente:

"Cuánta pereza le daba esa fotooo!!..felicidades!!"

"Qué mayor por favor, me acuerdo perfectamente cuando nació. Y luego lo que me queria cada vez que me veia Samy"

"Felicidades tienes unos hijos hermosos"

"Qué guapo buena cosecha han tenido ...cariñoso saludo por esos 18 tan añorados por la juventud"