'Post Mortem', el último álbum de La Furia

Nerea Lorón Díaz, conocida como La Furia, es una mujer combativa, feminista y artística. Su rap es la herramienta musical que da forma a todas las emociones que emanan de su interior. La artista guipuzcoana siempre está lista para vivir y disfrutar mientras lucha por mantenerse y destacar en un género musical donde las mujeres nunca eran contempladas.

En 2013 conocemos su disco 'No hay clemencia', al que le siguen 'Vendaval' y 'Pecadora'. Este año nos adentramos en 'Post Mortem', su último trabajo donde cada tema llega cargado de nueva fuerza y de vida extraordinaria. En Cara A de LOS40 Euskadi nos cuenta todo sobre el álbum, su pasión por el hip-hop y la profundidad de cada verso.

Cara A: ¿Cómo comenzaste con la música? ¿Siempre ha estado presente en tu vida o brota en otro momento?

La Furia: No recuerdo mi vida sin música. Una de mis fotos favoritas es yo en la cuna junto a mi Aita tocando la guitarra y cantando jotas. Con mi abuela, que tuvo alzhéimer, nuestra forma de relacionarnos fue cantando jotas hasta en los últimos días. Para mi, la música es el lenguaje que yo he utilizado en los momentos más complicados y con la gente que mas he querido. Entonces, es como otro idioma para mi. Ha estado presente en toda mi vida de diferentes formas.

Cara A: Y el rap te sirve como herramienta de empoderamiento. A través de este género musical puedes canalizar y exteriorizar la rabia contenida, ¿Verdad?

LF: Claro, podría haber utilizado el punk... ¡Pero no tenía amigas! Ahora, en serio, a mi cuando me llegó el rap a los oídos solo pude pensar "wow, ¿Qué es esto? ¿Cómo se pueden decir tantas cosas en tan poco tiempo y, además, de una manera tan poética o tan cruda?". Este género te permite utilizar un lenguaje muy alejado de la academia, algo que siempre me ha dado un poco de pereza porque yo no vengo del libro. Para mi, en el feminismo también te ayuda a quitarte ciertos complejos. Además, es indudable que al rap debes acercarte conociendo su origen, porque creo que es muy importante hacerlo cuando utilizamos o entramos en culturas en las que no hemos nacido. Hay que ir con respeto y mirando al pasado.

Cara A: Entonces, la furia es sanadora y liberadora, ¿Hay muchas cosas por las que protestar y dejar brotar este sentimiento?

LF: Sí, totalmente. Además, a las mujeres parece que no se nos permite estar enfadadas. Cuando una mujer se enfada, automáticamente recibe el insulto de 'histérica' y de 'loca'. También nos llaman 'intensas' que es decirnos lo mismo pero de forma renovada. Todas sabemos lo que quieren decir en realidad. Entonces, como no se nos permite enfadarnos aunque tengamos los suficientes motivos, 'La Furia' me permite exteriorizar la rabia. Además, es hacerlo de una manera pública, a la cara y sin taparlo. Puedo decir "mira, estoy bastante enfadada y vamos a empezar por ahí, luego ya veremos".

Cara A: Tus álbumes comenzaron con 'Vendaval' y siguen con 'Post Mortem', el último. ¿Sientes que has dejado atrás el pasado y que te adentras en una nueva experiencia?

LF: Sí, ahora estoy en una nueva fase. Me gusta mucho 'Post Mortem' porque tiene un punto un poco oscuro. Parece que nos da miedo decirlo, pero no creo que sea posible la felicidad sin haber pasado por los dolores. Hay que mirar a la cara lo que no mola. Creo que es importante hablar de la vida, pero sin ignorar las muertes que has vivido.

Cara A: En tus canciones hablas de esa oscuridad y cuentas muchas historias, lo haces en solo tres minutos, ¿Es difícil expresar tanto con tantas estrofas y en tan poco tiempo?

LF: Sí, pero fíjate que a mi me resulta dificil sintetizar cuando colaboro con gente o cuando me piden hacer una cosa corta. Yo era a la que en el instituto o en el colegio le pedían un resume y pensaba "mierda, pero cómo me voy a dejar esto fuera". No hago bien los resúmenes. Me parece muchísimo más complicado hacer algo en ocho líneas que en 36.