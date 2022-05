(G)I-DLE anuncia las fechas de su primera gira mundial

Los seguidores de (G)I-DLE están de enhorabuena. Su girlband favorita ha anunciado las fechas de su gira internacional. Y no de cualquier gira internacional, sino la primera de su carrera.

La noticia ha llegado este 12 de mayo e inmediatamente se ha convertido en la protagonista de las redes sociales. Y es que la gira JUST ME ()I-DLE dará comienzo el 18 y 19 de junio en Seúl, Corea del Sur, como no podía ser de otra manera.

De momento, los países que forman parte de esta gira, además del de nacimiento del grupo, son Estados Unidos, México, Chile, Indonesia, Filipinas, Japón y Singapur. Aunque tal y como han indicado en el cartel, aún quedan más lugares por añadir, por lo que los fans del resto de países aún no han perdido la esperanza.

La noticia también ha llegado junto a un vídeo en el que las integrantes del grupo aparecen dando la buena nueva a sus seguidores. Con una sonrisa de oreja a oreja demuestran las inmensas ganas que tienen de subirse a los escenarios del mundo para hacer bailar y cantar a los asistentes de sus conciertos.

El lanzamiento más reciente del grupo es su primer álbum de estudio I Never Die, que ha visto la luz en marzo de este mismo año. Con él han alcanzado la segunda posición de las listas de éxitos coreanas, lo que demuestra que su música no pasa desapercibida. El disco está formado por ocho canciones y bonus track, cuyo sencillo principal es Tomboy.

Estamos convencidos de que las canciones de este disco sonarán en directo en los escenarios de esta gira, así como también lo harán muchos de sus éxitos anteriores. El baile estará muy presente en el show de (G)I-DLE, que han demostrado tener talento de sobra para dejarnos a todos hipnotizados.

Permanece muy atento/a para descubrir novedades sobre la primera gira mundial de (G)I-DLE. ¡Comienza la cuenta atrás para una de las etapas más emocionantes del grupo!