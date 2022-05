Ana Mena desata su lado fan y recuerda el curioso objeto firmado que tiene de Abraham Mateo

Una amistad de toda la vida y por fin una colaboración musical. Abraham Mateo y Ana Mena han compartido uno de sus sueños de infancia cuando ni se imaginaban que la vida les iba a llevar a convertirse en dos de los nombres más queridos del panorama nacional. Quiero decirte es su primer dueto gracias al cual hemos disfrutado de la unión de sus dos talentos y de algunas curiosidades que nunca hubiéramos sabido.

Porque la solista malagueña y el artista gaditano han querido celebrar su lanzamiento con IG Live en el que han desvelado curiosidades de esos años de infancia en los que aún no les teníamos bajo nuestro radar musical.

"Yo tengo un autógrafo tuyo, Abraham, de un disco, que no es el primero. De uno de antes, supongo que serían de covers. No tu primer disco como solista. Fue una maqueta que hiciste antes que tiene como la portada amarillita y sales tú como haciendo la comunión. Me encanta. Pone para mi mejor amiga, no como ponía, tengo que hacerle una foto porque merece mucho la pena. Para mi muy mejor amiga, pone" explicaba Ana Mena.

Inmediatamente Abraham Mateo recordó de qué disco se podía tratar: "Que había una canción que se llamaba Aprendiz de amante. ¿Tú te acuerdas de Manolo Conde? Pues él me escribió esa canción". La reacción generalizada de todos los instagramers conectados fue quedarse con la boca abierta por el hecho de haber guardado esa firma durante tantos años.

Y es que donde hay amistad y confianza en el talento de un buen amigo se sabe que el futuro le va a deparar buenas cosas y la mejor prueba de ello es atesorar cada recuerdo de esa etapa.

Abraham Mateo y Ana Mena no solo han recordado tiempos pasados sino también compartido sensaciones presentes con el estreno de Quiero decirte además del lanzamiento del challenge en TikTok. Incluso se animaron a cantar en acústico su colaboración.

Con música y letra de Abraham Mateo y Ana Mena, Quiero decirte es la unión de muchos años de amistad. De hecho, los andaluces tenían pendietes una colaboación desde hace tiempo. El propio Abraham ha asegurado en la nota de prensa que "Ana Mena y yo siempre tuvimos pendiente hacer algo juntos, y sentíamos que este era el momento adecuado. Aparte de ser una gran artista, siempre ha sido una de mis mejores amigas. Ambos somos de España y nos conocemos desde que éramos niños, y creo que la gente podrá sentir esa conexión cuando escuche nuestra canción".

La historia de la música está plagada de historias tan curiosas como la que une a Abraham Mateo y Ana Mena. Dos voces del panorama nacional que no han parado de trabajar hasta conseguir su sueño de disfrutar y vivir de la música y que desde su infancia comparten una bonita amistad. De hecho el propio solista recordó a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales una de las fotos más tiernas que podíamos tener de ambos.

Fotos, firmas... ¿qué más recuerdos tendrán guardados como oro en paño?