Chanel se cuela en ‘Sálvame’ para hacerles un regalo muy especial y compartir los nervios previos a Eurovisión

Chanel está trabajando duro en Turín para ofrecer este sábado la mejor actuación posible y dejar España en buen lugar en un Festival donde el talento no es lo único que cuenta. De momento, las expectativas son altas, las quinielas nos reservan una buena posición y las ganas de ver a Chanel han generado un espíritu pre festival que no veíamos desde hace años.

Este jueves la cantante conectó con Sálvame y les hizo un regalo muy especial. Sin eclipsar a Bibiana Fernández, se lanzó a cantar la sintonía del programa. Ahora ya tenemos el Sálvame cantado por la representante de Eurovisión.

Y ya de paso contó qué es lo que está haciendo estos días previos a su gran momento y cómo se está preparando para la final. “Visualizándome mucho en el escenario mucho, como visualizando ese momento para que cuando llegue no me puedan los nervios y comiendo pasta todo el rato”, aseguraba. Esperemos que tanto comer no hago estragos en el modelito de Palomo Spain.

Primeras impresiones

Desde luego, no será por trabajo, no deja de ensayar una y otra vez su actuación para tenerlo lo máximo posible controlado, aunque es consciente de que hay que dejar un margen para la improvisación.

“Siempre se puede hacer mejor y, al final, aunque esté muy cerrada la candidatura y muy pulidito todo, el factor del directo siempre hay cosas que van a pasar, entonces siempre hay cosas que mejorar”, admitía.

No sabe si España quedará en buen lugar en el ranking, pero, “pase lo que pase, lo único que quiero es estar contenta en cuanto me baje del escenario y vea a mis bailarines diga, ‘vale, lo hemos hecho guay’”, confesaba.

Será difícil que no esté orgullosa porque está haciendo todo lo posible por bordar su actuación. De momento está en modo positivo: “La energía, vamos a ganar, vamos a por todas. El no ya lo tenemos, vamos a por el sí”.

Carmen Alcayde se transformó en Chanel en el programa y no ha dudado en dar su opinión: “Lo más. Se tiene que aprender la letra porque se la inventó un poco. Me encantó cómo la vistieron, todo, se aprendió la coreo, con el micro, todo, muy bien”.

Y el reportero no dudó en ponerle en el compromiso y la invitó a participar en la Fashion Week del programa: “Si me agenda me lo permite yo estaré ahí”.

De momento, vamos a verla este sábado en Eurovisión y a mandarle toda la energía positiva posible.