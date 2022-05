Nia ensalza a Chanel antes de su participación en Eurovisión: “No todo el mundo puede”

Nia y Chanel tienen más cosas en común de las que pensamos. Además de venir del mundo de los musicales, ambas cantantes saben perfectamente lo que es lidiar con la exposición mediática que te da un programa de televisión. Nia lo vivió primero con Operación triunfo y, más recientemente, con Tu cara me suena. Chanel lo vivió (y sufrió) con su victoria en el Benidorm Fest.

Ahora que las aguas han vuelto a su cauce, la cantante de TULUM, en una entrevista para LOS40, ha aprovechado para defender y ensalzar a la que ha sido su compañera de profesión antes de la vorágine eurovisiva. "Se me vienen a la cabeza comentarios que leí, incluso de gente de la industria, diciendo que había ganado la purpurina frente al talento en el Benidorm Fest. Me indignó muchísimo ese comentario. En España, lo que ha hecho Chanel, lo puede hacer Lola Índigo y a ver... Es muy complicado hacerlo tan bien. No todo el mundo puede", explica.

La entrevista de Nia en LOS40

Nia también ha contado que la Chanel que vemos ahora como la representante de España en el Festival de Eurovisión es la misma persona que hacía musicales y tenía papeles secundarios en series de televisión. "Ella sigue siendo igual de intensa, igual de simpática, igual de curranta e igual de buena persona. No está haciendo nada que no haya hecho antes. Esta mujer ha trabajado muchísimo y esto es el fruto de todo lo que ha hecho", dice la artista.

Opina del Benidorm Fest

Además de deshacerse en elogios hacia Chanel, Nia ha opinado del Benidorm Fest, señalando tanto sus pros como sus contras: "Como artista me parece muy interesante porque ves las propuestas de otra gente y decides quién va a Eurovisión. Pero también hay que tener en cuenta que es un concurso y en un concurso a veces se gana y a veces se pierde. Lo que no se puede hacer es que nos parezcan todas las propuestas maravillosas y cuando no sale la que a ti te gusta te vas a linchar a la persona que ha ganado".

Y es por toda esa exposición mediática que te da un espacio como el Benidorm Fest la razón por la que Nia no se ha planteado presentarse a la próxima edición de este festival. "Yo sufro mucho con todo. Chanel es una artista madura y le da igual ocho que ochenta, pero es heavy. No estoy preparada para eso. ¿Me haría ilusión? Pues sí, pero necesito estar en otro punto", aclara la cantante.