Chanel, Harry Styles, Camila Cabello y Ed Sheeran…, entre los favoritos al Nº1 el sábado de Eurovisión

Este sábado de Eurovisión, con Tony Aguilar en Turín para retransmitir el festival para Televisión Española, #Del40al1CocaCola será pilotado por Óscar Martínez. No variará, sin embargo, la pregunta que da sentido al programa: ¿cuál será el éxito más importante del país? El sábado pasado lo fue Enemy, de Imagine Dragons con J.I.D., que sumó así su segunda semana no consecutiva en lo alto. Este fin de semana podría hacer valer el dicho de: “No hay dos sin tres”. Pero hay otros serios aspirantes al liderato.

Camila Cabello y Ed Sheeran, que fueron número uno la semana anterior con Bam bam, acechan desde el #2. En el tercer cajón del podium están Glass Animals con Heat waves, que ya fueron medalla de oro en dos ocasiones. Quien aún no lo ha sido es Harry Styles, que tras un deslumbrante recorrido por la lista se sitúa en el #4 con As it was. Ana Mena y Música ligera aparece en el #5, Gayle con abcdefu en el #6 y Rosalía y The Weeknd en el #7 con La fama. Un poco más abajo está nuestra eurovisiva Chanel con SloMo: en el #10. ¿Logrará la artista del momento hacer coincidir su número uno con su participación en el festival europeo de la canción?

Shakira y Rauw Alejandro, a dúo, son los únicos candidatos de la semana. Presentan Te felicito, que podría ingresar en la lista si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40 en Twitter. Ha sido una canción muy pedida por los oyentes para que entrase en candidatura y es de esperar que esas mismas peticiones se conviertan en apoyos…, aunque nunca se sabe.

Por votar en antena (900 35 40 40: teléfono gratuito) regalaremos la trilogía Star Wars: Episodios 1-3. Sin duda, un obsequio muy apetecible para todos los fanáticos de la saga. La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos y la última hora de la información musical completarán cuatro horas sin tregua. ¡No faltes!