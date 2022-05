Ester Expósito y Silvia Abril comparten confidencias sobre el punto de inflexión en sus vidas

Ester Expósito y Silvia Abril son dos mujeres muy diferentes que han encontrado un punto de conexión: Bulgari. La firma de joyas ha contado con ellas para su última campaña y eso nos ha permitido verlas compartiendo confidencias.

“Qué deciros de ella…una mujer brillante que con enorme talento consiguió abrir camino en un mundo tradicionalmente masculinizado como es el de la comedia @silviabril ❤️”, escribía la joven actriz sobre la veterana.

Palabras que acompañaban un vídeo en el que podemos verlas hablar sobre el punto de inflexión en sus vidas. “Yo creo que soy una más de tus seguidoras en Instagram y siempre pienso, ‘qué perfecta es, qué rabia me da’”, aseguraba la mujer de Andreu Buenafuente. “Es lo que vendemos”, respondía Ester.

Abril ha compartido el mismo vídeo, pero sus palabras han sido otras: “Lo mejor de cuando el mundo se para es el momento de volver a empezar, de descubrir detalles que te rodean y no habías visto antes y compartir y celebrar con quienes tienes cerca. Qué gusto descubrirte y compartir contigo @ester_exposito ❤️Por muchas más!”.

“¿Te verías capaz de ponerte tan fea como la niña de Shrek?”, le preguntaba al hilo de esa conversación en el vídeo que han compartido ambas. “Sí, de verdad, queda aquí registrado, lo voy a hacer”, aseguraba la joven actriz.

Momentos clave

La siguiente pregunta tenía que ver sobre el punto de inflexión de su vida. Ambas lo tienen claro y son puntos vitales muy distintos.

“Para mí el instituto era una cárcel, no había nada que me motivara, ni una sola asignatura. Cuando me cogieron para Élite, con 17, y dejé el instituto, fue como, de repente, vivir lo que es dedicarse de lleno a algo”, confesaba Expósito.

“Ya no conocía hacer algo que no me gustara como llevaba haciendo tantos años sino ya era hacer lo que tantos años estaban esperando y deseando que era dedicarme a esto y fue un cambio en mi vida”, reconocía sobre lo que supuso para ella fichar por la serie de Netflix.

En cuanto a Abril: “Después de ser madre, lidiar con mi carrera y mi vida después de ser madre. Te sacude como mujer, te sacude como pareja y te tienes que ubicar de nuevo en el mundo y con algo que ya va a vivir siempre”.

Un momento vital, el de ser madre, que Ester Expósito no descarta, aunque puede que sea pronto para pensar en eso.