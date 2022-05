Amaia, crítica de su disco ‘No sé quién soy’: pop nostálgico para centennials

“A veces lo bello aparece cuando no sé quién soy”, dice Amaia en Bienvenidos el Show, la canción que abre su esperadísimo segundo álbum de estudio. Un verso que funciona como porvenir de todo lo que ofrece No sé quién soy. No solo por el título, también por la calidad y el cariño con el que la pamplonica ha preparado este trabajo.

Tras Pero no pasa nada, lanzado en septiembre de 2019, llega No sé quién soy: un disco donde cien por cien pop donde Amaia juega con la producción de cada una de las canciones. No lo hace sola. Y es que en todo momento le acompaña Cristian Quirante, más conocido como Alizzz, quien se ha encargado de la producción. Una unión que se forjó cuando los dos músicos colaboraron en El Encuentro, un tema que salió en 2020 que demostró la gran química que había entre ellos a nivel sonoro.

Esa química se manifiesta ahora en este nuevo trabajo, donde la producción de Alizzz se amolda a la voz de Amaia. Pero con una diferencia con el encuentro: ahora es ella quien lleva la voz cantante. Amaia marca los tiempos, los giros sonoros y los instrumentos. Su voz en todo momento es la protagonista. La base de Alizzz la sostiene, casi sin tocarla, haciéndola levitar. El ejemplo más claro de esta unión lo podemos ver en Dilo sin hablar, donde incluso escuchamos la voz de Alizzz distorsionada al fondo.

Un pop clásico con tintes nostálgicos

Amaia, al igual que en el primer disco, apuesta por aquel sonido pop de los años setenta. Como si fuese una versión de la generación Z de Jeannette, la escuchamos cantar La vida imposible. A la artista no le tiembla la mano la mano a la hora de usar sintetizadores. Una decisión que le queda como anillo al dedo.

Un elemento que también coge protagonismo en La canción que no quiero cantarte. Su colaboración con Aitana es un auténtico homenaje a aquellas bandas pop rock de los años ochenta. Desde ese “un, dos, tres” con el que empieza la canción hasta la divertida y loca letra que nos recuerda a grupos como Vulpes. Una maravilla en la que el nombre de Antón Álvarez, C. Tangana, aparece en los créditos.

Pero este sonido convive en todo momento con instrumentos. Las cuerdas, sobre todo los violines, están presentes a lo largo del álbum. Amaia los usa para marcar la intensidad tanto en Yo Invito como en Pesimista.

Si hay una canción donde vemos la capacidad de Amaia para mezclar instrumentos y estirar su capacidad con la producción es en La Persona. La artista nos lleva a un auténtico viaje que empieza solo con los acordes de un piano y a cuya melodía se van uniendo instrumentos: coro, caja china, tambores y arpa. ¿La sensación? Nos sentimos esa persona: insignificante y pequeña en un mundo enorme.

Amaia tiene una magia especial para llevarse a su terreno cualquier canción. En este caso, la artista ha querido rendir homenaje a uno de sus grupos favoritos: Los Planetas. La joven ha versionado Santos que yo te pinté. Lo hace con una elegancia y naturalidad increíble, metiendo el sonido de un piano y de las cuerdas en dos momentos clave de la canción. Un auténtico regalo para los fans del grupo y para los fans de Amaia.

Para cerrar el disco, Amaia apuesta por Yamaguchi. Desprendiéndose de toda producción, la artista proyecta su increíble chorro de voz en esta jota. La artista demuestra que se mueve como pez en el agua en este género como en el pop.

Amaia camina hacia la madurez

No es ningún secreto que Amaia se ha rodeado de grandes músicos desde que salió de la academia de Operación Triufo. Entre los créditos de las canciones, además de Alizzz, vemos nombres como el de C. Tangana, Rigoberta Bandini o Xabi San Martín (componente de La Oreja de Van Gogh).

La artista ha ido tomando sus propias decisiones desde que ganó el famoso concurso de TVE, moviéndose por corazonadas y demostrando al mundo que es una música en letras mayúsculas.

No sé quién soy es la evolución natural de Pero no pasa nada: un disco pop donde la producción coge más protagonismo sin que la voz de Amaia quede en un segundo plano.

No sabemos si Amaia sabe quién es a estas alturas, pero va en muy buen camino. Por lo menos en lo que musicalmente se refiere. ¡Bienvenidos al show! ¡Bienvenidos al nuevo disco de Amaia!