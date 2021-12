Amaia anuncia ‘Yamaguchi’: una canción dedicada a un parque de Pamplona

Buenas noticias para los seguidores y seguidoras de Amaia Romero: la cantante ha anunciado nuevo single. La artista pamplonica ha compartido con sus fans el nombre y la fecha de lanzamiento de su próxima canción. Se trata de Yamaguchi y llegará a todas las plataformas el próximo lunes 3 de enero.

Se trata de la tercera canción que saldrá de su nuevo álbum. Tras Yo invito y Quiero pero no, Amaia sacará este nuevo trabajo. Lo hará en un día muy especial, ya que ese mismo día es su cumpleaños. La artista sopla 23 velas. ¡Cómo pasa el tiempo!

“ 3/1 celebro mi cumpleaños con nueva canción: Yamaguchi, mi parque favorito de pamplona”, ha escrito la cantante junto al anuncio.

Además, en su cuenta de Instagram ha compartido una bonita foto junto al anuncio. Y es que la estrella española ha buscado en el baúl de los recuerdos para encontrar esa imagen. En ella vemos a la intérprete de El Relámpago siendo tan solo una niña en el parque al que hace referencia el nombre de la canción.

Con una sonrisa en la cara y mirando hacia la cámara, ¿quién le iba a decir a esa jovencísima Amaia que terminaría escribiendo una canción sobre aquel lugar?

Por supuesto, sus seguidores de Pamplona no han tardado en reaccionar en los comentarios. Y es que muchos de ellos tienen bonitos recuerdos en aquel parque. “El mejor parque del mundo”, “No me esperaba esto, voy a llorar” o “Ahí he estado muchas veces, me encanta ese parque”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Sin duda, el segundo álbum de Amaia está dando mucho que hablar. ¡Y eso que todavía no ha salido! La cantante ha estado trabajando con uno de los productores más solicitados del momento: Alizzz. La pamplonica ha apostado por él para el sonido de este nuevo trabajo. Tendremos que esperar para escuchar el resto de canciones.