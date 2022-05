Amaia, Abraham Mateo, Ana Mena, Becky G y Trueno hacen frente al calor con sus nuevas canciones

Definitivamente, el verano está más cerca de lo que imaginamos. La temperatura ha subido ya en toda España y nuestros cuerpos nos piden ritmos que nos acompañen en estas horas de calor. Tus artistas han llegado a tu rescate este viernes 13 de mayo.

Si el pasado 6 de mayo inauguraste el mes con lo nuevo de Bad Bunny, TINI, Natalia Lacunza y Trueno, entre otros. Prepárate para darlo todo esta semana. ¡Dale al play!

Viernes 13 de mayo

Amaia - Dilo Sin Hablar. Después de presentarnos un avance de su disco Cuando No Sé Quién Soy a través de su colaboración con Aitana, al fin el proyecto al completo ha visto la luz. La voz de la artista se convierte en la principal protagonista, que llega con la producción de Alizzz. Amaia nos muestra una faceta más madura con un pop clásico con tintes nostálgicos. Uno de los temas que incluye es Dilo Sin Hablar, en la que la artista y el productor demuestran la química que existe entre ellos.

Abraham Mateo, Ana Mena - Quiero Decirte. Todos estábamos esperando la llegada de esta colaboración y al fin la han hecho realidad. Este par de amigos se han unido en un tema de ritmos ochenteros que nos levanta de la silla desde el primer verso para ponernos a bailar. Demuestran tener una química indestructible que han ido fortaleciendo con el paso de los años.

Becky G - Bailé Con Mi Ex. Otra que trae toques ochenteros es Becky G con su tema Bailé Con Mi Ex, incluido en su nuevo álbum Esquemas. La curiosidad de esta canción es que iba a ser para un artista e iba a ser interpretada en inglés. Pero finalmente se la quedó la propia Becky, que habla de reencontrarse con su ex estando ella en una relación. "Bailé con mi ex. No quiero que vuelva a pasar otra vez. Me lo encontré, bailamos y revivimos cuando nos conocimos. Me alegro ver que a él también le va bien", dicen algunos de sus versos.

Trueno, Victor Heredia - Tierra Zanta. El rapero argentino ha estrenado su disco Bien O Mal, que llega con un repetorio muy variopinto en el que demuestra que tiene talento de sobra para conquistar las listas de éxitos. Una de las canciones incluidas es ésta junto al cantautor de su país Víctor Heredia. Nos regalan una fusión de sonidos urbanos con ritmos tribales que llega con una letra de lo más profunda y sentimental. Nos hablan de dónde vienen, descubriendo así sus lugares de orígenes.

Lunay - Bandida. El que nos trae unos sonidos con los que perrear en la pista es Lunay. Al más puro estilo del reggaeton, el de Puerto Rico se convierte en la banda sonora de todos aquellos que quieren pasárselo muy bien este fin de semana. ¡No hay excusas!

Maneskin - Supermodel. Los italianos han sorprendido a sus fans con este nuevo lanzamiento en la semana más eurovisiva del año. Al más puro estilo del rock que les caracteriza, la banda de Damiano nos regala unos ritmos que no han dejado indiferentes a nadie. Ritmos con los que es muy fácil empezar bien el fin de semana.

Post Malone, Roddy Ricch - Cooped Up. El rapero ha estrenado esta nueva canción para anunciar la llegada de su cuarto álbum de estudio el próximo 3 de junio. Se titula Twelve Carat Toothache, y a juzgar por este avance, va a dar de qué hablar. Como no podía ser de otra manera, en Cooped Up nos sumergen en una sesión de ritmos del rap y hip hop característicos de estos dos artistas.

Taburete, Miguel Campello - Penúltimo Beso. En esta lista de canciones tan variopintas aparece la banda de Willy Bárcenas para regalarnos un tema de flamenco lleno de sentimiento. Llegan con Miguel Campello, que es un nuevo avance de su álbum Matadero 5.

Carlos Vives, Black Eyed Peas, Play-N-Skillz - El Teke Teke. No es la primera vez que estos DJs se unen a artistas latinos para lanzar canciones que acaban convirtiéndose en hits. Ahora han decidido probar con Carlos Vives, con quien lanzan una canción de sonidos urbanos y toques de moombahton de lo más pegadizos.

The Chainsmokers - I Love U. Los que traen ritmos electrónicos son The Chainsmokers. Presentan esta canción que habla de una ruptura amorosa en la que la persona que lo canta busca una reconciliación. El tema forma parte del nuevo disco So Far So Good.

Otros que se unen a la ola de novedades musicales son Belinda con su Colorblind, Steve Aoki y Natanael Cano con su Kong 2.0, Tanxugueiras con su Pano Corado, Juseph y Quevedo con Yatekomo, Sidecars con 180 Grados, Rubén Pozo y Miguel Ríos con Abel y Caín, st. Pedro con En La Cama y Flavio con Si Estoy Contigo.