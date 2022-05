Maneskin estrena ‘Supermodel’, manteniendo su estilo rockero en inglés

Tan solo hace un año que Maneskin entró a las casas de media Europa cantando Zitti E Buoni y enamorando al público con su estilo rockero y ese punto glam. Desde que ganaron la pasada edición de Eurovisión, los italianos no han dejado de ascender en la industria musical. Volverán a Turín, el 14 de mayo, como anfitriones demostrando cómo se puede conseguir ser uno de los grupos, actualmente, más influyentes y con una nueva canción que acaba de estrenarse, Supermodel.

Este tema es el último que han lanzado los italianos y que mantiene su lado más rockero. Aunque sus fans tienen muchas ganas de volver a escuchar a Maneskin cantar en su idioma materno, han vuelto a sacar música en inglés, pero con una crítica muy potente en su letra. Supermodel habla de una experiencia vivida por el grupo durante su estancia en Los Ángeles en el que fueron conscientes de primera mano de la importancia que se le daba a la fama, el lujo y las apariencias en la ciudad. La protagonista de la canción es una chica que anticipa todas estas cosas, pero que en el fondo esconde tristeza y algunas adicciones.

She’s a 90’s supermodel (Es una supermodelo de los 90)

Yeah, she’s a monster, my compliments (Sí, es un monstruo, mis cumplidos)

If you wanna love her, just deal with that (Si quieres amarla, solo tienes que lidiar con eso)

She’ll never love you more than money and cigarettes (Ella nunca te amará más que el dinero y los cigarrillos)

Es la primera canción que lanzan en 2022 y con la que han tenido una estrategia muy visual para anunciarla en redes sociales. Con imágenes de los miembros del grupo, simulaban que eran portada de una revista de supermodelos e incluso han subido un par de vídeos de Damiano David, vocalista de Maneskin, interpretando a una persona llena de lujos.

Maneskin en Barcelona con LOS40 como emisora oficial

A finales de 2022, los italianos iniciarán una gira mundial, Loud Kids Tour, que comenzará en Estados Unidos, concretamente, en Seattle, el 31 de octubre, y que finalizará el 19 de mayo de 2023 en Tallín (Estonia). Serán 50 fechas, entre ellas, 20 en Italia y una de ellas en nuestro país. Maneskin visitará Barcelona, el 11 de abril de 2023, en el Palau Sant Jordi, de la mano de LOS40, ya que seremos la emisora oficial del concierto. ¡No te quedes sin tu entrada!