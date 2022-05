España, el único país del Big 5 que lleva sin ganar Eurovisión más de 50 años

Las posibilidades son reales aunque difíciles de conseguir. Chanel está destacando en los días previos a la celebración de la gran final de Eurovisión 2022 y por ello su nombre está empezando a sonar con fuerza como posible triunfadora el festival. Una situación que pondría fin a 52 años de sequía desde el último triunfo de España en el evento internacional.

Es el único país del Big 5 (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España) que lleva más de medio siglo sin conocer la victoria desde que lo hiciera Salomé con su Vivo cantando en 1969. En aquella edición celebrada en Madrid cuatro países consiguieron la misma puntuación y al no haber reglas de desempate se consideró ganadoras a las 4 representaciones.

Italia ha sido el país que ha conseguido el triunfo más reciente gracias a Maneskin razón por la cual el certamen de este 2022 tiene lugar en Turín. Alemania lo logró en 2010 con la canción Satellite, interpretada por Lena Meyer-Landrut.

Hay que viajar hasta el siglo XX para encontrar la última victoria de Reino Unido en Eurovisión. Ahora que su candidato tiktoker se ha colado entre los favoritos podría ser el sucesor de Love Shine a Light de Katrina and The Waves 25 años después. Y todavía hay que retroceder dos décadas más para encontrar el último ganador francés: L'oiseau et l'enfant de Marie Myriam.

El 'chanelazo'

La expectación sobre lo que sucederá el próximo sábado 14 de mayo es más que evidente. Chanel, nuestra representante a España en Eurovisión 2022 se ha convertido en una de las claras favoritas para conseguir el premio. Un dato que confirman las propias apuestas, ya que la sitúan como una clara candidata para ganar este certamen.

Ahora solo queda cruzar los dedos y dejar que la fuerza y la magia de Chanel y su equipo conquiste el escenario de Turín y sorprenda al gran público con un show sin precedentes poniendo fin a 52 años sin victoria de un representante español en Eurovisión. ¡Vamos Chanel! Queremos celebrar el Festival 2023 en nuestro país y sólo nos hace falta una espectacular actuación como la que hemos podido vivir en la segunda semifinal. Si nos lees desde fuera de España recuerda... ¡Spain, twelve points!