Amaia opina sobre Chanel: “Ella me parece increíble”

Este sábado, 14 de mayo, Chanel va a brillar en Turín. Y no solo por el body de brillantes que le ha confeccionado Palomo Spain. ¡Ni mucho menos! Si no por el enorme talento y carisma que ha demostrado tener sobre el escenario de Eurovisión.

La artista ha demostrado ser una todoterreno defendiendo SloMo con una actuación que muy pocas veces hemos visto en el Festival. De hecho, su show en la semifinal no deja de sumar reproducciones en Youtube, siendo número 1 en tendencias de España. ¡Todo un logro!

Durante estos días hemos visto como antiguos representante de Eurovisión arropaban y mandaban todo el apoyo del mundo a Chanel en esta aventura. Miki Núñez, Rosa López, Soraya Arnelas, Ruth Lorenzo, Blas Cantó o Azúcar Moreno son solo algunos de los artistas que han querido dedicarle unas palabras a la intérprete de SloMo. Porque nadie mejor que ellos para saber por lo que está pasando la joven.

¿La última en hablar sobre Chanel? Nada más y nada menos que Amaia Romero. La artista, que ha lanzado este viernes, 13 de mayo, su segundo álbum de estudio Cuando No Sé Quién Soy, ha estado con LOS40 para hablar de su nueva música (próximamente podréis ver el contenido entero de la entrevista).

Durante la charla, hemos aprovechado para preguntarle a Amaia sobre la actuación de SloMo y el fenómeno de Chanel. "Ella me parece increíble. Cómo canta y cómo baila. Le mando un beso muy fuerte y le deseo muchísima suerte", ha dicho la joven.

En cuanto a la posición en la que Chanel podría quedar, Amaia no se ha mojado mucho. Y es que la artista no tiene muy claro cómo funciona eso de las votaciones: "No sé muy bien, la verdad. Nunca se saben. No sé cómo funcionan las votaciones de Eurovisión, pero ojalá termine bien. Sería increíble".

Amaia representó a España en 2018 junto a Alfred García. Lo hizo cantando Tu canción y, aunque no terminaron en muy buena posición, todos sus fans estuvieron con ella.