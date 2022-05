‘Castlevania Grimoire of Souls’ completa su historia

Lucy y sus compañeros intentan contrarrestar la amenaza de Soma, que se ha convertido en un rey demonio mediante una técnica especial. Pero entonces la mano malvada de la Muerte se cuela. La verdad del plan de la Muerte y del incidente se revela finalmente. Y los héroes se ven acorralados. Así se completa la historia de Catlevani Grimoire of Souls.

Konami Digital Entertainment ha anunciado que el videojuego ha recibido una importante actualización que incluye nuevas historias, opciones de juego y personajes de Alter Arts. Las nuevas historias revelarán por fin la verdad sobre los acontecimientos de Castlevania III: Dracula's Curse que conducen a la primera derrota de Drácula.

Un nuevo compañero aporta valor y esperanza, mientras la batalla entra en su fase final en el "lugar de los comienzos". ¿Quién ganará, los humanos o los vampiros? ¡La historia del grimorio llega a su fin! A medida que la historia avanza, ¡se añadirán nuevos personajes como Soma Cruz y Trevor Belmont, a Alter Arts!

Esta actualización también trae nuevas batallas contra personajes populares de la serie. Además, se añaden nuevas características para que los jugadores puedan vencer. En primer lugar, el sistema de equipamiento de armas despliega equipos para repartir unidades y recibir aún más recompensas por fortalecer las armas. En segundo lugar, los jugadores podrán desmontar las almas sobrantes y convertirlas en otros objetos.

Adaptado para iPhone, iPad, Mac y Apple TV, Castlevania: Grimoire of Souls está disponible en exclusiva en Apple Arcade.

Con la acción clásica en 2D que los fans de Castlevania conocen y aman, Grimoire of Souls ofrece a los jugadores una variedad de formas de superar cada uno de sus 60 escenarios utilizando cinco personajes, algunos de los héroes más queridos de Castlevania, cada uno con sus propias habilidades únicas. Los jugadores pueden jugar como Alucard, de Castlevania: Symphony of the Night, Simon Belmont del Castlevania original, Maria Renard de Castlevania: Rondo of Blood, Charlotte Aulin de Castlevania: Portrait of Ruin y Shanoa de Castlevania: Order of Ecclesia.