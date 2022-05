Becky G tiene claro qué palabras usar cuando habla sobre Anitta y Karol G

Becky G se ha convertido en una de las artistas de la semana. Ha estrenado su álbum Esquemas, en cuyo tracklist está incluido su tema Bailé Con Mi Ex.

En una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1, ha desvelado una curiosidad sobre esta canción. Y es que originalmente fue creada poara un artista masculino. "Se llamaba Dancing With My Ex, la escuché una y otra vez y recuerdo haber hecho estallar el teléfono de Ben, mi manager, y decir, necesito esta canción", asegura Becky G. Después de insistir, consiguió lo que se propuso.

"Pero yo pensaba que el mundo necesita escuchar eso y pensé que sería genial que lo dijera una chica, porque constantemente, especialmente en la cultura latina, hay mucho machismo en torno a lo que hace una mujer, cómo se viste, cómo habla…si se peina o no se peina, si se pinta los labios de rojo o no, Todo es muy específico para categorizar a una mujer y su lugar", añade. Por ello, Bailé Con Mi Ex llega como ese diálogo interno que se tiene después de reencontrarse con un ex. Una confesión a su pareja actual.

Como mencionamos, la canción está incluida en su disco Esquemas, que llega en la etapa más madura de la artista. "Fue una experiencia diferente para mía al crear bajo mis propios términos, en lugar de decir, esta es la fecha límite y esto es lo que tenemos que hacer. Sólo creábamos por crear, porque estábamos en una pandemia y no estábamos haciendo nada más", asegura.

Su amistad con Anitta y Karol G

La música ha unido a estas tres artistas, que inspiran cada vez a más artistas jóvenes que quieren seguir sus pasos. Becky G tiene claro que solo puede regalar bonitas palabras hacia estas dos compañeras de trabajo, con las que ha coincidido en más de una ocasión. "Tengo el placer de ser una gran amiga de Anitta, es exactamente la misma desde el día que la conocí, todos los que la conocen pueden decir exactamente lo mismo, siempre ha sido la misma persona. Pelea duro, trabaja el doble", señala nuestra protagonista.

Becky G y Anitta en los Billboard Latin Music Awards 2019 / Ethan Miller (Getty Images)

Sobre Karol G, la prensa ha intentado enfrentarlas al tratarse de dos artistas cuyos nombres están seguidos de la misma letra. Pero ellas siempre le han quitado hierro al asunto: "Siempre he tratado de hacer todo el esfuerzo para ser cercana con ella y poder conectar a pesar de que a veces las agendas están súper ocupadas. Por eso siempre que nos vemos, es genial. Y la invité a participar en muchas canciones, ella es muy particular, lo cual aprecio", declara Becky G.

Karol G y Becky G en Coachella / Amy Sussman (Getty Images)

La intérprete de Bailé Con Mi Ex cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Seguidores que han celebrado ahora la llegada de esta nueva era musical. ¿Ya has escuchado Esquemas?