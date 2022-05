El adiós de Bunbury a los escenarios: “Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo inminente”

Enrique Bunbury se ha despedido de los escenarios. Lo ha hecho con un comunicado urgente lanzado en la madrugada de este 15 de mayo en el que anuncia la cancelación de todas las fechas de su El último tour además de la decisión más dolorosa de su trayectoria musical.

El solista y ex Héroes del Silencio ha visto como tras dos directos en suelo estadounidense volvía a padecer problemas en su garganta que llegan incluso a dificultarle la respiración. Una dolencia de la que ya habló a comienzos de año cuando anunció estos shows de despedida de su público incondicional.

"Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice" aseguraba en febrero en otro comunicado. No ha podido ser.

Y no ha podido porque lo que debería ser un placer se estaba convirtiendo en un suplicio para el artista tal y como adelantó hace unos meses: "Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme a un escenario. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo (...). De manera que lo que normalmente era un placer y un deleite se ha convertido en una inmensa fuente de dolor y sufrimiento".

Sus espectaculares directos y sus movimientos sobre el escenario quedarán para la historia de la música de nuestro país convirtiendo a Enrique Bunbury en una de las mayores 'bestias' escénicas durante décadas. 40 años después de su debut, este es el adiós a los escenarios de Enrique Bunbury en sus propias palabras:

"Cuando hace dos meses anunciamos los conciertos de El último Tour quisimos cumplir con los compromisos adquiridos previamente, tanto en Estados Unidos, como en España. Con Latinoamérica estuvimos a tiempo ya que no se había cerrado todavía ningún acuerdo.

Dados los acontecimientos, intentamos reducir tanto el tour por USA como el de España, dejando a su vez el mayor tiempo posible entre conciertos, para asegurar en lo posible que la voz pudiera responder.

Hace unos días comenzamos en Nueva York el primero de los shows de este tour de despedida, continuando en Atlanta. Ambos fueron dos conciertos fabulosos, tano por parte del público como por nuestra parte, creo poder afirmar con cierto orgullo.

Desgraciadamente hoy, en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba, iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos.

A estas alturas no consideramos más cancelaciones ni posponer más conciertos. Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos. Entiendo que muchos comprasteis entradas, para una gira norteamericana que ya estaba sold out y una gira española que apuntaba a lo mismo. Podréis devolver los tickets donde los adquiristeis

Espero vuestra compresión, en este momento tan doloroso para mí y todo el equipo."

Gracias por la música, Enrique