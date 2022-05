Chanel desata la euforia en una Plaza Mayor de Madrid que se llenó de clásicos

El buen tiempo y las ganas de reencontrarnos con la música en directo hacían presagiar que el concierto con motivo de San Isidro en la Plaza Mayor de Madrid sería multitudinario. Cientos de chulapos y chulapas llegaban al céntrico punto de encuentro deseosos de, este año sí que sí, disfrutar sin restricciones de un macroconcierto de más de seis horas de música. Pero el anuncio, solo unas horas antes, de la presencia de Chanel, rompió todas las expectativas: todo el mundo quería reencontrarse con la artista que ha logrado el tercer puesto en Eurovisión.

Directamente desde Turín, con unas gafas de sol que ocultaban unos ojos vidriosos de la emoción y el cansancio, Chanel y sus bailarines se dirigieron al centro de Madrid, donde miles de personas ya llevaban horas calentando los ánimos con una programación heterogénea y para todos los públicos. Desde el backstage, la intérprete de SloMo resoplaba nerviosa y trataba de calmar su emoción, y varios "estoy flipando" salían de su boca al ver el recibimiento, mientras Tony Aguilar y Julia Valera la presentaban con honores sobre el escenario.

Una enorme ovación dio paso a Chanel, que quiso agradecer a todos los asistentes todo el apoyo recibido desde que en enero ganó el Benidorm Fest. "No tengo palabras para descifrar lo bonito que esto después de lo mal que lo hemos pasado, porque siendo realistas, ahora sí lo puedo decir, lo hemos pasado increíblemente duro", decía, recordando la desagradable campaña de descrédito que sufrió cuando se alzó como representante de nuestro país.

"El arte, la buena onda, el trabajo, todo esto prevalece y lidera, así que muchísimas gracias a todos los que os habéis subido al barquito de SloMo desde el principio", terminaba para dar paso a su actuación, acompañada de sus bailarines. Madrid se arrodilló a los pies de la artista después de alcanzar la tercera posición del festival y haber cosechado 459 puntos, la mejor puntuación que ha logrado nunca una candidatura española, y nuestro mejor puesto desde 1995. Con un "Aguaaaaaaaa" al unísono salió Chanel bendecida de la Plaza Mayor.

Antes de la llegada de la artista de 31 años, el público que ya abarrotaba la plaza pudo comprobar lo bien que han envejecido las canciones presentes en el disco más emblemático de The Clash, London Calling. 42 años después de su lanzamiento, reunimos a varios músicos madrileños para rendir tibuto a uno de los mejores discos de toda una generación.

CHANEL canta SloMo por primera vez tras Eurovisión en la Plaza Mayor | San Isidro con LOS40 Classic

Clásicos para todos los gustos

Charly Bastard (The R3plicAnts), Ruly (Sidecars), Javi Castellano (Siete70, Layabouts), Gerbass (Sidecars), Sergio Valdehita (Sidecars), Iván del Castillo (Muchachito, El Langui, No Reply) y Ernesto Millán (Lisa & The Lips, Love of Lesbian, No Reply) tocaron todas y cada una de las canciones de este emblemático disco con un estilo propio y todo el talento que solo ellos podían desprender.

El emblemático 'London Calling' de The Clash sonó completo en la Plaza Mayor. / JAIME MASSIEU

La caída del sol teñía el cielo del día de San Isidro de un color especial, íntimo, y de una luz que se antojaba perfecta para la música de Nena Daconte. Mai Meneses está a punto de publicar su sexto disco, y quiso pisar con esa actitud tan especial nuestro escenario para reivindicarse como una de nuestras compositoras más talentosas. Todo lo que hemos vivido como público alrededor de canciones como En qué estrella estará o Tenía tanto que darte lo guardamos muy dentro de nosotros, y la madrileña nos hizo recordarlo con toda la emoción que desprende cuando está delante del micrófono.

La líder de Nena Daconte recordaba su actuación en la Plaza Mayor en redes sociales como un "sueño cumplido", pero realmente fuimos nosotros los que creímos estar soñando con ese derroche de sensibilidad, profesionalidad y buena actitud sobre el escenario de LOS40 Classic.

Nena Daconte, durante el concierto en la Plaza Mayor de Madrid. / JAIME MASSIEU

Continuaba avanzando esa tarde de San Isidro y llegaba otra banda emblemática, que lleva acompañándonos desde 1987. Tam Tam Go! celebran los 30 años (se dice pronto) que llevan en la música con nuevas grabaciones, y también quisieron estar presentes en nuestro concierto. Las canciones de los hermanos Nacho y Javier Campillo han acompañado a generaciones gracias a su atemporalidad, y en la Plaza Mayor volvieron a demostrar que los años no pasan por ellos ni por su talento, y que el público los tiene en el lugar que se merecen, como una de las bandas imprescindibles de nuestra escena musical.

Desde las alturas, toda la plaza se movía al unísono recordando la primera vez que escuchó Atrapados en la red, Espaldas mojadas o Manuel Raquel, y que, ahora, en ese escenario de LOS40 Classic, volvían a escuchar.

Tam Tam Go! tocaron todos los grandes temas que los han encumbrado en las últimas tres décadas. / JAIME MASSIEU

"Son las fiestas del pueblo, va a hacer bueno y es la ocasión perfecta para reencontrarnos después de estos tiempos tan jodidos para todos". Así de contundentes anunciaban Nacha Pop que estarían presentes en el concierto de la Plaza Mayor para celebrar San Isidro. "Tocar en casa siempre es especial", reconocían, y lo dejaron claro con su despliegue de talento sobre el escenario.

Nacha Pop se encargaron de cerrar el concierto de San Isidro 2022. / JAIME MASSIEU

La banda confirmó que sigue más en forma que nunca interpretando sus canciones más famosas como Chica de ayer o Nadie puede parar. Una carrera musical los llevó a convertirles en Nº1 en España en sucesivas ocasiones, y que nos ha hecho recordar algunos de los mejores momentos de nuestras vidas. Una noche para recordar.