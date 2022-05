¿Cuál es la mejor leche semidesnatada? La OCU lo tiene claro

Si alguna vez te las has visto y deseado para encontrar el mejor producto del mercado, la OCU no será nada nuevo para ti. La Organización de Consumidores y Usuarios se encarga de defender los derechos de los consumidores y, entre otras tareas, se encuentra la de analizar lo que nos encontramos en las estanterías de los supermercados para que no nos engañen y consigamos el mejor producto.

Uno de sus análisis es el de la leche semidesnatada, que tiene entre 1,5 y 1,8% de grasa. La que se lleva el oro es la de la marca Hacendado de Mercadona, que obtiene 78 puntos, convirtiéndose en la mejor del análisis y en la compra maestra del ranking. Su precio es de 0,58€ el litro.

Le sigue la de El buen pastor con una puntuación de 76 y la etiqueta de "muy buena calidad". Su precio es de 0,90€ el litro. En la lista, ocupan los siguientes puestos las leches semidesnatadas de Clesa Bienatur con 75 puntos, de Llet Nostra con 71 puntos, de Beyena con 70 puntos y de Pascual y Alipende también con 70 puntos.

Leches en el supermercado / Burke/Triolo Productions (Getty Images)

Según este estudio de OCU de 2021, el 46,5% de la leche clásica que se vende es semidesnatada. Esto se debe a que aquellos que la consumen prefieren disfrutar de las propiedades de la leche pero con un porcentaje de grasa menor.

En el análisis han comparado 38 leches desnatadas que se venden en los supermercados. La buena noticia de esto es que "la leche semi que encontramos en el mercado es, en general, un producto de buena calidad, a un precio muy competitivo", dice el informe. Aunque solo 7 marcas de las 38 analizadas pueden calificarse como muy buenas.

En el análisis se han valorado algunos parámetros, que van desde el etiquetado y la composición nutricional hasta la calidad en el tratamiento térmico, entre otras. Algunos problemas que se han destacado es que algunas marcas presentan sobrecalentamiento en el proceso de esterilización, que hace que la leche pierda aminoácidos y vitaminas. Otro problema es el de "cierta falta de frescura". Eso sí, la OCU informa de que no son "problemas de seguridad para los consumidores", por lo que no hay de qué preocuparse.

¿Se encuentra tu leche semidesnatada en el ranking?