Rosalía se declara fan de Taylor Swift

Pese a la fama internacional que ha alcanzado en los últimos años, Rosalía ha confesado en diferentes entrevistas que es la encargada de llevar sus redes sociales, controlando lo que se publica y la forma en que se hace en todo momento.

Además, nos tiene acostumbrados a contestar de vez en cuando preguntas de los fans a través de su cuenta de Twitter, desvelando información hasta la fecha desconocida para los que siguen a la Motomami fuera de sus círculos más personales.

La noche del 15 de mayo Rosalía se dirigía directamente a sus seguidores para publicar "Dime algo que quieras saber que aun no me habías preguntado", provocando en cuestión de horas más de 8000 respuestas de sus fans queriendo saber más sobre la cantante.

Entre las preguntas respondidas por Rosalía, una de las respuestas parece destacar por encima de las demás, acumulando en la actualidad más de 13.000 "me gustas" y 3.000 retuits. Y es que un seguidor curioso preguntaba "¿Te gusta Taylor Swift?", desencadenando la siguiente respuesta de la catalana: "ROMEOOOO TAKE ME SOMWEHRE We CAN BE ALONEEEEEEE", uno de los estribillos más icónicos de la que es probablemente la canción más conocida de Taylor Swift a nivel internacional y la que le dio la fama más allá de Estados Unidos cuando promocionaba el que sería su segundo disco, Love Story.

ROMEOOOO TAKE ME SOMWEHRE We CAN BE ALONEEEEEEE — R O S A L Í A (@rosalia) May 16, 2022

Pese a que pregunta y respuesta pueden parecer sencillas y sin ninguna trascendencia, puede crecer en importancia si analizamos brevemente la relación de Taylor Swift con una de las familias con las que más se relaciona Rosalía: las Kardashian-Jenner; así como uno de sus cantantes favoritos y principal inspiración en su carrera, Kanye West.

Los MTV Video Music Awards del año 2009, donde Kanye West interrumpe el discurso de Taylor Swift como ganadora del premio al mejor videoclip por You Belong With Me para reclamar que el galardón se lo merecía más Beyoncé, marcan un antes y un después en la relación entre estos dos artistas.

Kanye West, ampliamente criticado por sus acciones, y Taylor Swift se mantienen más o menos alejados de la polémica (salvo algunas excepciones) hasta el año 2016, cuando el cantante lanza la canción Famous, donde en uno de sus versos hace referencia al incidente de 2009 para decir: "Creo que Taylor y yo podríamos follar, ¿Por qué? Porque hize a esa perra famosa".

Semanas después Taylor Swift tenía la oportunidad de contestarle públicamente durante la celebración de los Premios Grammy, donde hace historia al convertirse en la primera mujer en ser galardonada con dos premios a Mejor Álbum del Año. Durante su discurso criticaba a Kanye West y se dirigía a las mujeres jóvenes para decir que pese a que haya gente que intente "socabar" su éxito y "sacar crédito" de su fama, "si te enfocas en el trabajo y no dejas que esa gente te desvíe, algún día llegarás a donde quieres ir, mirarás alrededor y sabrás que fuiste tú y la gente que amas los que te pusieron ahí".

Desde ese momento, Kim Kardashian entra en escena y filtra la grabación de una conversación entre su marido y la de Tennessee, donde Taylor parece estar de acuerdo en la publicación de la canción, de la que en ningún momento llega a conocer la letra. Sin embargo, es el punto de partida para que caiga su reputación y tenga que alejarse del foco mediático durante más de un año, desapareciendo por completo mientras era traicionada por sus amistades, entre Kendall Jenner, y recibía el acoso diario de miles de personas en redes sociales.

Con esta trayectoria, cabría esperar que Rosalía evitase preguntas que la relacionansen con Taylor Swift pese a que el conflicto con las Kardashian parece haberse superado. Pero demuestra la admiración por una artista como Swift más allá de las amistades personales, sin tener en cuenta los conflictos pasados y poniendo el foco sobre lo que de verdad importa: la música.