Una representante de la delegación rumana de Eurovisión denuncia en ‘Sálvame’ las irregularidades en sus votos

Chanel ha sido, es y seguirá siendo nuestra ganadora de Eurovisión 2022 por siempre. Pero más allá de nuestro sentimiento patrio, puede que haya datos objetivos que lo corroboren. Hay montada una buena con el lío de los votos y la posible manipulación que haya existido.

Una representante de la delegación de Rumanía quiso entrar en directo en Sálvame para denunciar lo que ha pasado con su país. “Hemos enviado una notificación oficial al organizador, a la Unión Europea de Radiodifusión para saber por qué nos han cambiado los votos”, señalaba nada más empezar.

No dudó en dar explicaciones de lo que había sucedido. “El reglamento supone que un día antes se hace un espectáculo para el jurado que toma notas en presencia de un notario y ese resultado se sube a la plataforma y el organizador lo sabe un día antes los resultados de jurado de todos los países”, explicaba sobre el procedimiento que se lleva a cabo.

La noche clave

La noche de la final no pudimos ver a la presentadora que estaba preparada en Bucarest para emitir los votos del jurado de su país. “En la noche de la votación, durante la votación, la delegación de Rumanía, se ha enterado de que cuando anunciaron los votos, que no los anunciamos nosotros, sino que fueron anunciados por un ejecutivo de la Unión de Radiodifusión que dijo que por fallos técnicos no se podían poner en contacto con Rumanía, anunciaron ellos los resultados”, relataba.

También explicaba que pocos minutos antes de esa conexión habían probado la conexión y no habían detectado ningún fallo. Ahora, los rumanos quieren saber por qué su televisión rumana no fue capaz de estar presente durante la votación.

Por lo visto, esos resultados que anunciaron no tenían mucho que ver con los que ellos tenían pensado anunciar. “Nosotros hemos acordado los 12 puntos a Moldavia y decían que se los habíamos dado a Ucrania. El jurado de Rumanía no le había dado ningún punto a Ucrania. A España, en lugar de uno, había acordado tres. A Reino Unido no le han dado ninguno. Hay más cosas que no son como lo habían transmitido y mis compañeros quieren saber por qué han cambiado ese resultado”, anunciaba.

En espera

De momento están a la espera de una respuesta oficial. “Lo único que sabemos hasta ahora es que la unión ha enviado una nota de prensa a todos los países participantes, diciendo que, en el caso de seis países, sin nombrar cuáles son, han identificado seis patrones de votación irregular con traducción en los resultados y que han trabajado con sus socios de votación para calcular un resultado sustituto. No sabemos si Rumanía es parte de estos seis países porque no nos han comunicado nada oficial”, explicaba.

Esto ha dado esperanzas a más de uno que ya ven subir un puesto a Chanel. Desde luego, esto todavía no ha terminado.