Lydia Lozano reacciona al morreo de Kiko Matamoros y Marta López en ‘Supervivientes’

Uno de los momentazos que nos dejó Supervivientes el pasado domingo en el programa de Ion Aramendi fue el que nos permitió ver el reencuentro de Kiko Matamoros y su novia, Marta López. El colaborador de Sálvame fue elegido como el gruñón de su equipo y fue llevado a otra isla. Lo que no podía imaginarse es que era una estratagema para preparar el encuentro con su chica.

Fue un momento muy emotivo. La sonrisa de Kiko cuando vio a su chica en la playa será de las que pasarán a la historia de la televisión por lo poco frecuentes. Ambos se fundieron en un largo abrazo entre besos de pasión y lágrimas de emoción.

Y claro esa versión tan sentimental del colaborador no es la que más solemos ver y de ahí que muchos la disfrutaran tanto. Lydia Lozano, que estaba en plató, no dudó en reaccionar a ese momento.

Comentando el encuentro

“Ay Dios mío, ese morreo que le ha dado, me encanta”, comentaba entre risas, “¿has visto que ha llorado? Ha llorado”. Y no solo eso, también ha declarado públicamente que quiere pasar el resto de su vida con su novia y que está deseando casarse con ella.

"Me encantaría que sonaran cocos de boda, desde que estoy aquí sueño con casarme con Marta y no quería decírselo públicamente, pero lo hemos hablado y se lo tengo que pedir formalmente, por eso no quiero decírselo en público, pero es en lo único que pienso desde que estoy aquí", contestaba a Ion cuando preguntaba si sonaban cocos de boda.

“Dice, ‘a mí me da vergüenza pedirle matrimonio en televisión’. Le había dicho ella que no lo hiciese, pero es verdad que no le había pedido matrimonio. Y cuando estaba encima, le estaba contando todo rápidamente y llorando”, comentaba Lydia en plató.

Fue una visita breve pero decisiva para cargar de energía a Kiko que no podía estar más feliz. “Estoy tan enamorado que era como que me faltaba una parte de mí, saber que me apoya y que tenemos un proyecto de futuro ilusionante y bonito me hace superfeliz”, confesaba.

Lydia también cree que en el poco tiempo que han compartido han hablado de sus compañeros de programa. “Seguro que le han preguntado qué tal te están tratando mis compañeros. Porque ella le ha dicho, ‘me están tratando muy bien’. Ella no quería venir a Sálvame, le daba pavor un plató y seguro que le ha preguntado eso”, aseguraba.

El reproche de Iván González

Iván González también quería comentar el momento. “Lo peor de todo es que Kiko siempre ha sido una persona que ha renegado de todo esto, de la gente que iba a Supervivientes y a lo mejor ponía un corazón dedicándoselo a su pareja o ponía su nombre en un tronco. Decía, ‘qué moñas’. Para que tú veas cómo te convierte el amor”, argumentaba.

“Belén Esteban, que ya está en casa, seguro que está partida de la risa en este momento, porque mira que le ha dado cera con lo de Miguel y la maleta”, añadía Lydia.

Desde luego, ha sido uno de los momentos más comentados desde que empezó el programa.