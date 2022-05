Lara Álvarez comparte imágenes inéditas del reencuentro de Kiko Matamoros y Marta López en ‘Supervivientes’

El pasado domingo Kiko Matamoros y Marta López protagonizaron el gran momento de la noche con su apasionado reencuentro. Eso nos permitió algo poco frecuente en Kiko, verle sonreir y emocionarse.

Un día después, Lara Álvarez, en la última hora de Supervivientes, nos mostró algunas imágenes inéditas más de ese breve rato que compartió la pareja.

Hablaron de todo el peso que había perdido Kiko y ella le recordó que cuando estuvo en el hospital le ocurrió lo mismo, aunque con menos masa muscular y menos moreno. “Bueno mi amor, es algo temporal, esto se regenera todo, todo se arregla y punto, no pasa nada”, le decía para animarle. Y por si sus palabras no fueran suficiente, le llevó unos huevos fritos con patatas que no dudó en comerse allí mismo con las manos.

“Hoy estoy feliz, no puedo estar más contento, es el mejor día desde que comenzó el concurso y, además, uno de los mejores días de mi vida por emociones, por sentimientos”, contaba a las cámaras Kiko con una sonrisa permanente en la cara.

“Estoy como un niño con zapatos nuevos, ¡qué rico!”, le decía a su chica que le anunciaba que lleva un mes, pero se va a quedar tres porque está convencida de que va a llegar a la final. “No voy a llegar a la final”, aseguraba él.

Imágenes inéditas

“Tenemos el mismo tiempo que teníamos por delante que es toda tu vida, gordo. No lo dudes ni un momento. Tú solo piensa en hacer esto bien y que cuando salgas va a estar igual conmigo, vamos a viajar, vamos a hacer mil cosas juntos, vamos a ser felices y vamos a seguir adelante con nuestros planes”, le decía ella.

“Todo lo que he vivido hoy y lo que he vivido con ella en particular, me quedo con su emoción, con su primer abrazo, con su temblor, que son cosas que no se pueden fingir, que trasladan muchísima ternura y muchísimo amor y me quedo con ese recuerdo y con sus ojos borrosos y preciosos por otra parte”, decía tras haberse ido ella.

Reencuentro con Yulen

Tras despedirse de Marta puso rumbo a Playa Paraíso. Allí se reencontró con Yulen Pereira que le explicó que Rubén Sánchez Montesinos acababa de ser expulsado y que Ainhoa Cantalapiedra era un parásito que no podía hablar con ellos.

“Yo espero disfrutar muchísimo de la estancia aquí con Yulen y, además, el parásito que tenemos es un buen parásito y tenemos buena relación vecinal”, aseguraba.

Una vez instalados, hablaron de la visita de Marta. Yulen consideraba que había sido una visita muy corta. “Bueno, la he visto, la he abrazado, la he olido, la he besado, ¿qué más quiero?”, le decía a su compañero. “Qué bonito, qué guapo. Cuando la he visto he dicho, ‘Kiko va a flipar’”, decía el deportista.

¿Es guapa, ¿eh?”, le preguntaba Kiko. “Es guapísima cabrón”, respondía su amigo que estaba emocionado por el reencuentro. Como él mismo aseguraba, había sido un día de locos lleno de sorpresas.

Ahora queda ver si realmente Kiko ha cargado las pilas lo suficiente para afrontar el concurso con mejor disposición y menos derrotado.