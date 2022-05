El primer ‘moonwalk’ de Michael Jackson: Dos segundos y medio impactantes que pasaron a la historia

Michael Jackson quería brillar esa noche. Chaqueta negra de lentejuelas (que le había pedido prestada a su madre), camisa plateada, sombrero negro, calcetines blancos, mocasines a lo Fred Astaire. Por primera vez, un único guante blanco con más de 1.000 diamantes de imitación incrustados. Por primera vez, presentaba ante el público Billie Jean. Y por primera vez, ejecutó unos pasos de baile, de apenas dos segundos y medio, que causaron sensación y pasaron a la historia: el ‘moonwalk’.

El 16 de Mayo de 1983, 47 millones de personas vieron en sus pantallas de televisión el especial ‘Motown 25: Yesterday, Today’ y fueron testigos de un momento único e inolvidable. La actuación de Michael Jackson definió y jugó un papel esencial en su carrera. El ‘moonwalk’ se convirtió en parte de su vida. Él no lo había inventado. Existía desde hacía muchos años y se llamaba ‘backslide’. Pero lo hizo suyo y lo popularizó mundialmente. Su autobiografía de 1988 se tituló Moonwalk y publicó una película ese mismo año llamada Moonwalker.

Esa noche Michael Jackson resplandeció… aunque terminara llorando en el ‘backstage’ “porque me sentía infeliz”.

“… no va a ser lo mismo”

Diana Ross, Steve Wonder, Marvin Gaye, Linda Ronstadt, Lionel Richie, The Temptations o Four Tops. Todos los que participaron en la conmemoración del 25º aniversario de Motown Records, hicieron actuaciones memorables interpretando sus grandes ‘hits’. Pero esa noche, unánimemente, los focos confluyeron solo en él. Michael Jackson ensombreció al resto. Y eso que al principio declinó la invitación. Se sentía sobreexpuesto en television y prefería ver el show desde su butaca, uno más entre el público. Tuvo que llamarle personalente Suzee Ikeda (persona de confianza de Michael en el sello) e insistir: "Todo el mundo va a participar en el show. Tienes que hacerlo. Si los Jackson 5, uno de los mayores valores de la compañía, no están, no va a ser lo mismo". Y Michael aceptó: "Okay", dijo .

“Supimos que era increíblemente especial”

La idea de realizar ese concierto conmemorativo había partido de Suzanne de Passe, ex presidenta de Motown Producciones y mano derecha de Berry Gordy (fundador de la legendaria discográfica). Durante el show, solo debían sonar los grandes hits del sello. Don Mischer, productor y director del espectáculo, recordaba en una entrevista con Huffington Post las discusiones que se produjeron sobre si a Michael se le debía pertimir actuar en solitario. Porque, además de cantar con sus hermanos, el pequeño de los Jackson estaba firmemente decidido a presentar una nueva cancion llamada Billie Jean.

Don argumentaba: “Si dejamos que Michael haga una nueva cancion, ¿quién va a cogerle el teléfono a Marvin Gaye protestando ‘¿Por qué Michael hace una cancion nueva y yo no puedo?’”. Pero cambiaron de opinion cuando vieron a Michael en los ensayos. “Creo que Linda Ronstadt estaba allí, Smokey Robinson estaba allí, Diana Ross estaba allí” recordaba Mischer. “Vimos por primera vez a Michael cantando Billie Jean, todo al completo - el sombrero, los calcetines, el moonwalk – cuando terminó, simplemente supimos que era increíblemente especial”.

“Especialmente me gustan… las nuevas canciones”

‘Motown 25: Yesterday, Today, Forever’ se grabó el 25 de Marzo de 1983 en el Pasadena Civic Auditorium. Después de cantar con sus hermanos un medley con los grandes éxitos de los Jackson 5 - I want you back, The love you save, Never can say goodbye, I’ll be there – se quedó Michael solo en el escenario. Había planeado meticulosamente cada uno de los pasos a seguir. Preparó un pequeño discurso antes de empezar a cantar. Mientras él hablaba, su asistente, Nelson P. Hayes, debía poner sobre el escenario un sombrero: “Me hizo que ensayara ese momento 20 veces para asegurarse de que el sombrero iba a estar donde tenía que estar”, comentó en el libro ‘MJ: The Genius of Michael Jackson’ de Steve Knopper.

Michael Jackson, durante un show en 1996. / Photo by Phil Dent/Redferns

Mientras Nelson colocaba el sombrero, Michael pronunciaba su pequeño discurso: “Tengo que decir que esos fueron buenos viejos tiempos. Fueron momentos mágicos. Todos mis hermanos. Incluido Jermaine. Eran buenas canciones. Me gustan un montón estas canciones. Pero especialmente, me gustan… las nuevas canciones”. Y fue entonces cuando se dio la vuelta, y recogió el sombrero que su asistente había depositado en el suelo, miemtras sonaban los primeros acordes de Billie Jean. “Nadie más trabajó con él”, aseguraba Suzee Ikeda. Michael se había encargado de todos los detalles de su actuación él mismo. “Habló con el director, habló con todo el mundo y les dijo cómo quería el escenario, qué tipo de luz necesitaba. Les dijo dónde poner los focos. Les dirigió a todos”.

Dos segundos y medio de ‘paseo lunar’

Michael Jackson canto y bailó Billie Jean por primera vez y como solo él sabia hacerlo. Y no fue hasta casi el final de la cancion, cuando hizo su primer ‘moonwalk’, tan solo dos segundos y medio que enloquecieron al público. Se les puede escuchar gritando: “¡Awwww-awwwww!". Volvió a repetir el ‘paseo lunar’ en los acordes finales del tema, antes de marcharse. Y esos pasos de baile quedaron marcados para siempre en los libros de historia. Los otros artistas Motown que lo vieron, se quedaron tan impresionados como el público. Muchos fueron a felicitarle

47 millones de personas vieron el especial ‘Motown 25: Yesterday, Today, Forever’ cuando la NBC lo emitió el 16 de Mayo de 1983. Don Mischer asegura que la emisión tuvo un impacto enorme y cuenta en Huffington Post que coincidió con su viaje a Washington para filmar una entrevista con la primera dama, Nancy Reagan. “Cuando iba hacia el ascensor del hotel todo el mundo hablaba de Michael. En el taxi, mientras me dirigía a la Casa Blanca, todo el mundo hablaba de Michael. En el ala este de la Casa Blanca, todo el mundo estaba hablando de Motown 25 y de Michael”. Y añadió: “Hacemos este tipo de cosas y nunca sabemos cómo va a reaccionar la gente, pero esa mañana en Washington… de repente me dije a mí mismo ‘realmente, este show ha tenido un impacto increíble”.

"Estaba llorando después"

Por eso cuesta creer que, después de su impactante actuación, Michael Jackson llorara. Se lo contó a Oprah Winfrey en 1993. “Nunca estoy satisfecho. Incluso cuando la gente dice ‘¡Oh, es fenomenal!’. Cuando hice Motown 25, e hice el ‘moonwalk’ por primera vez, después estuve llorando en el backstage porque era infeliz”. Ante la sorpresa de popular periodista (“¿Lloraste?”), Michael continuó: “Pero entonces, cuando me dirigí hacia el coche vi a ese chico que tendría uno 12 años. Era un pequeño niño judío y me dijo ‘¡Eres maravilloso! ¿Quién te ha enseñado a bailar así?’. Y por primera vez en la vida sentí como si hubiera hecho un buen trabajo. Porque ya sabes que los niños no mienten y me sentí muy bien con lo que había hecho”.