El payaso de ‘It’ reaparece luciendo cuerpazo

Han pasado tres años desde que se estrenó la segunda It: capítulo dos. La película, basada en la famosa novela de Stephen King, se convirtió de nuevo en un éxito. Y decimos "de nuevo" porque ya triunfó su adaptación televisiva de 1990. ¿Cuántas pesadillas hemos tenido por culpa del maldito payaso?

El actor que estaba detrás de aquel maléfico payaso de sonrisa inquietante y ojos saltones era el actor Bill Skarsgård. El sueco, hermano de Alexander Skarsgård (The Northman, Big Little Lies), empezó su carrera en Hollywood de la mano de este personaje. Aunque su rostro real no se reconoce detrás de todo el maquillaje, no tardó en acaparar titulares de noticias. ¿La razón? Todo el mundo quería saber quién era la persona que estaba detrás del monstruo más famoso del momento.

Ahora, tres años después del estreno de la segunda película, una nueva foto de Bill ha hecho enloquecer a sus fans. ¡Y no nos extraña! El actor luce increíble mostrando el torso en la primera imagen promocional de su nueva película.

Bill está en plena forma y se nota. El joven de 32 años aparece en posición de lucha en la primera imagen de Boy Kills World. Lo hace sin camiseta y con cara de concentración. Además, parece que para el personaje de esta nueva película, Bill ha tenido que broncearse.

Sin duda, muchos espectadores y espectadoras no habrán reconocido al actor. Y es que no tiene nada que ver con el villano de It.

First look at Bill Skarsgård in the upcoming action thriller, ‘Boy Kills World.’ pic.twitter.com/P2eNKoRJxF — Pop Crave (@PopCrave) May 18, 2022

Sobre qué va Boy Kills World

Boy Kills World es una película estadounidense de acción y suspense. Se trata del debut como director de Moritz Moh en largometrajes. Está protagonizada por Bill Skarsgård, Jessica Rothe, Yayan Ruhian, Isaiah Mustafa y Andrew Koji y seguirá la trama de Boy, un sordomudo que es entrenado en la selva por un misterioso mentor (Ruhian) después de que su familia sea asesinada.

La película se ha rodado en Sudáfrica y tiene previsto estrenarse en los próximos meses. ¿Conseguiremos olvidarnos de su cara de payaso malvado?