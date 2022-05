Eric Clapton da positivo en Covid-19 tras declararse abiertamente antivacunas

Eric Clapton ha sido uno de los artistas más escépticos contra las vacunas y las medidas de prevención para luchar contra el coronavirus. El músico se ha convertido en los últimos meses en un personaje polémico después de abrazar algunas teorías de la conspiración. Ahora, ha tenido que suspender dos conciertos que tenía programados en Italia y Suiza dentro de su gira europea después de dar positivo en covid.

La leyenda del blus, de 77 años, ha informado de su estado de salud en su página oficial de Facebook. "Desafortunadamente, Eric Clapton sufre de Covid después de haber dado positivo poco después del segundo concierto en el Royal Albert Hall. Sus asesores médicos le han dicho que, si volvía a viajar y tocar demasiado pronto, podría retrasar sustancialmente su recuperación total. Eric también está preocupado por evitar transmitir cualquier infección a cualquiera de su banda, equipo, promotores, su personal y, por supuesto, a los fans", indica el comunicado.

Continúa aclarando que "después de una intensa discusión interna, decidió con gran pesar y disculpas a todos los interesados postergar las actuaciones en Zúrich el 17 de mayo y Milán el 18 de mayo, con la esperanza de poder reanudar la gira iniciando con los conciertos en Bolonia los días 20 y 21 de mayo". Para compensar a los interesados, ha informado de que los espectáculos se reprogramarán dentro de los próximos seis meses y las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha reprogramada.

"Es muy frustrante que, habiendo evitado el covid durante el confinamiento y durante el período en el que se aplicaron las restricciones de viaje, Eric haya sucumbido al virus en este momento, pero esperamos que se recupere lo suficiente para en el final de la semana poder realizar el resto de las actuaciones previstas", concluye el texto.

Desde que comenzó la pandemia, Eric Clapton se ha mostrado como uno de los personajes públicos que más ha cuestionado las medidas sanitarias que se han implantado en los conciertos. Además, estaba en contra de la obligatoriedad de vacunarse y de las restricciones impuestas a la libre circulación de personas.

No en vano, Clapton publicó la canción This Has Gonna Stop en el pasado mes de agosto, en el que relató los efectos de la segunda dosis de vacuna, asegurando que tuvo miedo de no volver a tocar por el entumecimiento de sus músculos. Además, dejó muy claro que no celebraría ningún concierto en el que la audiencia tuviera que estar distanciada para cumplir con las medidas de seguridad.

Eric Clapton - This Has Gotta Stop (Official Music Video)

La canción se publicó acompañada de un vídeo en el que se suceden imágenes animadas de grupos de personas sentadas en una mesa tomando decisiones, balanzas de la justicia que se inclinan hacia un lado, bombardeos informativos y gente sometida ante las medidas restrictivas.

Antes de este lanzamiento, el legendario guitarrista había colaborado con Van Morrison, otro negacionista de la pandemia, en su canción Stand and Deliver, el que volvían a protestar por lo que dicen que era una falta de libertad.