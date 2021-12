Eric Clapton se queda solo con sus mensajes negacionistas, antivacunas y racistas

Hubo un tiempo en el que Eric Clapton era reconocido y valorado como uno de los artistas más importantes de la industria. El legado de este bluesman británico es enorme y recorre varias décadas, y su destreza como cantautor es innegable con temas que han pasado a la historia como Layla, Wonderful tonight o Tears in heaven. Es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll por partida triple: como miembro de The Yardbirds, de Cream y por su carrera como solista. Además, aparece en el puesto número 2 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.

Sin embargo, en el último año y medio, propiciado por la irrupción de la pandemia, Clapton comenzó a abrazar algunas teorías y opiniones que no han ayudado a su imagen. Se ha convertido en un personaje polémico, incómodo y, para muchos, hasta peligroso en estos tiempos que corren, instalados en la cultura de la cancelación.

De alguna manera, el músico británico se ha convertido en uno de los portavoces más mediáticos de las teorías lanzadas por los negacionistas, al igual que Van Morrison. Desde el primer momento en el que conocimos los efectos del coronavirus, ha cuestionado la vacunación y las restricciones que las autoridades han impuesto en los diferentes países para frenar su avance.

Su disco más reciente, The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions, fue publicado en noviembre del pasado año. Fue grabado durante el confinamiento, pero no ha tenido la repercusión que el músico buscaba. Por el contrario, han sido sus declaraciones recogidas por la prensa la que más han llenado los titulares referidos a él.

"Nadie con quien haya hablado tiene una respuesta para lo que pasa con Eric", dijo recientemente a The Washington Post uno de los colaboradores del británico. La deriva altamente cuestionable de Clapton empezó en 1976, cuando en un concierto de Birmingham instó al público a apoyar a Enoch Powell, un político conservador abiertamente antiinmigrante. Según varios testigos presenciales, llegó a decir que los negros deberían abandonar el país.

Este cuestionamiento del músico ha hecho aflorar otros casos en los que ha levantado tales polémicas que le han hecho perder el contacto con muchos de sus colegas de la industria. Él mismo prestó su apoyo a llamada Countryside Alliance, institución que promueve los deportes de campo británicos como la caza.

"Amo a Eric Clapton, él es mi héroe, pero tiene puntos de vista muy diferentes a los míos en muchos sentidos", decía en una entrevista en The Independent Brian May, el célebre guitarrista de Queen, que recientemente ha notificado su positivo en Covid y ha llamado a la precaución y a la vacunación.

Backstage tonight with Eric Clapton and Jimmie Vaughan after a concert in Austin. pic.twitter.com/2hhziNxtAm — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 16, 2021

Por si fuera poco, el guitarrista, considerado en lo suyo como uno de los mejores del mundo, se tomó una foto con el gobernador de Texas, Greg Abbott, conocido por sus políticas anti-aborto y en contra del matrimonio homosexual. Además, este mandatario fue noticia en su momento por levantar las medidas anticovid en su zona, propiciando un repunte de casos.

En noviembre de 2020 se unió al cantante irlandés Van Morrison para publicar un tema que criticaba el uso de las mascarillas y la imposición de cuarentenas. En Stand and deliver apelaban a la libertad individual, y en la letra aseguraban que este tipo de restricciones nos convertían en esclavos. Clapton apoyó al músico y declaró que "somos muchos los que apoyamos a Van y sus esfuerzos por salvar la música en vivo. Él es una inspiración".

Eric Clapton - Stand & Deliver (Van Morrison protest song 2020)

Después de este, publicaron This has gotta stop el pasado verano, en el que relató los efectos de la segunda dosis de vacuna, asegurando que tuvo miedo de no volver a tocar por el entumecimiento de sus músculos. Además, dejó muy claro que no celebraría ningún concierto en el que la audiencia tuviera que estar distanciada para cumplir con las medidas de seguridad.