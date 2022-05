El desconocido y exigente trabajo de Cristina Pedroche más allá de la televisión

Cualquiera que vea la televisión puede comprobar que Cristina Pedroche es una presentadora de lo más entregada. Por no descansar, no descansa ni el 31 de diciembre a medianoche, siendo todo un reclamo televisivo desde hace diez años en programas que van desde Sé lo que hicisteis... a Pekín Express. Y aun así, ese no es su único empleo.

Gracias a la presentación del nuevo restaurante de Dabiz Muñoz, RavioXO -que se especializará en pasta y ya está abierto al público-; el chef pudo dar algunas declaraciones de lo más interesantes a la prensa sobre lo que no se ve de su trabajo, que ha recogido la Cadena SER. En ellas, se desvela que la vallecana es la presidenta de la empresa de su marido, el Grupo XO.

Parece que lo aprendido en la carrera -estudió el doble grado de ADE y Turismo en la universidad- finalmente sí le ha servido para su vida laboral, pues tiene un importante papel en ese universo que Muñoz ha creado a través de sus particulares creaciones culinarias. "Ahora mismo se dedica un 60% al mundo XO y un 40% a la televisión", reveló, para sorpresa de los presentes.

"¡Hace un currazo! Hay reuniones a las que ni siquiera voy yo. Lo gestiona ella con Pedro Casado (CEO de la empresa)... y ni me entero", continuó contando, confirmando que La Pedroche es tan versátil e inquieta como muestra a través de la pantalla. El apoyo que le brinda al que es su marido desde 2015 siempre ha sido evidente, y eso que en sus apariciones públicas dedicadas a la cocina nunca ha querido robarle el protagonismo.

En la actualidad, Pedroche confía plenamente en el nuevo restaurante de Dabiz, llegando incluso a confesar que van a por la estrella Michelín. Por ello, el papel de la colaboradora de Zapeando es clave para que su marido siga empleando su tiempo en pensar en nuevas vanguardias y alejarse de los números; algo que hace ella sin ningún problema.

De hecho, parece que su gestión ha dado sus frutos: el restaurante DiverXO está el 20º de 50 Best y Muñoz se proclamó el año pasado como el mejor chef del mundo. Sin duda, un matrimonio que demuestra lo importante que es apoyarse en pareja, y que seguro que seguirá dando muchas alegrías a ambos gremios.