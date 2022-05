Nia responde a la pregunta del millón: ¿se va a presentar al Benidorm Fest 2023?

Después del triunfo de Chanel en Eurovisión, todos los ojos están puestos en la próxima edición del Benidorm Fest. El festival organizado por Televisión Española fue un éxito rotundo. No solo por Chanel, sino por la apuesta que se hizo musical y artística, regalándonos un repertorio de canciones maravilloso que seguimos disfrutando a día de hoy. La repercusión fue brutal y no es de extrañar que muchos cantantes y grupos quieran participar el año que viene.

Sin embargo, hay otros que no están dispuestos, a pesar de que son candidatos en potencia para muchos de los espectadores del Benidorm Fest. Es el caso de Nia Correia, ganadora de Operación triunfo 2020 y finalista de Tu cara me suena 9. La cantante de TULUM no se siente preparada para la exposición que le puede llegar a dar este concurso o Eurovisión en el caso de ganar, aunque admite que le gusta la plataforma que ofrece un evento de estas características.

"Como artista, el Benidorm Fest me parece muy interesante porque ves las propuestas de otra gente y decides quién va a Eurovisión", cuenta Nia, quien a continuación recuerda todo el drama que salpicó a Chanel. "Pero también hay que tener en cuenta que es un concurso y en un concurso a veces se gana y a veces se pierde. Lo que no se puede hacer es que nos parezcan todas las propuestas maravillosas y cuando no sale la que a ti te gusta te vas a linchar a la persona que ha ganado".

La entrevista completa de Nia

Nia no lo pasó nada bien viendo la polémica que se montó alrededor de su amiga Chanel y toda esa exposición le echa para atrás a la hora de pensar en una posible candidatura para el Benidorm Fest. Eso sí, musicalmente, es algo que le motiva mucho: "Yo sufro mucho con todo. Chanel es una artista madura y le da igual ocho que ochenta, pero es heavy. No estoy preparada. ¿Me haría ilusión? Pues sí, pero necesito estar en otro punto".

En resumidas cuentas, la cantante descarta participar en el Benidorm Fest 2023, pero puede que se anime en futuras ediciones y llegar hasta el Festival de Eurovisión si sale ganadora. Ya veremos...