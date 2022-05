Cómo crear una publicación compartida con diferentes autores en Instagram

Instagram sigue innovando y probando nuevas funciones dando cada vez más opciones a los usuarios para que puedan publicar su contenido. Además, de subir fotos a tu Instagram desde el PC o compartir links en las historias desde cualquier perfil, ahora hay que sumarle las publicaciones compartidas en Instagram o lo que es lo mismo, Instagram Collabs.

Esta nueva función no es una herramienta que permite compartir la co-creación de contenidos, sino que más bien se trata de una forma de compartir la autoría del contenido. ¿Cómo? De forma sencilla. Uno de los perfiles, que es el que sube la foto, comparte su publicación en Instagram y en ella figuran otros autores o perfiles. Esa publicación pasa a formar parte del feed de todos los autores. No se trata de una colaboración pagada ni tan siquiera tiene que ver con etiquetar a otros perfiles, como se venía haciendo hasta entonces.

Las publicaciones compartidas en Instagram son una nueva funcionalidad, que ayuda a que el contenido compartido tengan un mayor impacto y, por tanto, mejores resultados. Además, las fotos o vídeos que se compartan tendrán el mismo recuento de me gustas, comentarios, visualizaciones y guardados para los diferentes perfiles.

Cómo hacer publicaciones compartidas en Instagram paso a paso

Las publicaciones con diferentes autores pueden darse en cualquier tipo de contenido, ya sea en un Reels o un Post (en foto o en vídeo). El contenido que se quiere subir sigue el mismo procedimiento de siempre y la verdadera clave reside en el etiquetado de personas. Pero antes es muy importante que desactives el modo privado de tu cuenta y la pongas pública, ya que solo así podrás disfrutar de esta nueva función.

Una prueba desde LOS40 de cómo hacer una publicación compartida. / Instagram LOS40

Ahora, ya sí te explicamos cómo proceder pare compartir publicaciones con diferentes autores en Instagram:

El resultado visible de cómo aparece la publicación compartida con diferentes perfiles. / Instagram LOS40

Escoge la opción de añadir contenido y haz clic en publicación o Reels. Sube el contenido que deseas compartir y le das a siguiente. Selecciona la opción de etiquetar a personas y ahí verás que, además de salirte esta opción, te saldrá otra: "invitar a un colaborador". Haz clic en esta última opción y añade el perfil que quieres que aparezca. La otra persona recibirá una invitación para aceptar esta doble autoría. Una vez que haya confirmado, la publicación se compartirá con tus seguidores y en en la parte superior del post de Instagram aparecerán los nombres de los diferentes autores.

Como ves hacer una publicación conjunta en Instagram es muy sencillo. Solo necesitas aplicar estos pasos y el resultado lo obtendrás de forma inmediata.

¿Qué hacer si la publicación compartida de Instagram no te aparece?

Si a la hora de utilizar la nueva funcionalidad de Instagram Collabs ves que no te funciona y que no puedes hacer publicaciones compartidas, entonces mantén la calma porque tenemos la solución. Para que una publicación compartida sea visible en Instagram es importante que no tengas el perfil privado. Por lo que, lo primero que tendrás que hacer será modificar tu cuenta y ponerla pública. Y lo mismo sucede con la de la persona que vayas a poner en la publicación.

Seguidamente, si ves que Intagram Collabs te sigue sin mostrar la opción de colaboración, entonces prueba a cerrar sesión, volver a entrar con tus credenciales y repetir los pasos anteriores. Si aun así no lo has conseguido prueba a desinstalar la aplicación de tu disipositivo, vuélvala a descargar y repite el mismo procedimiento.

Con estos pasos conseguirás que Instagram Collabs te funcione y que, por consiguiente, tus publicaciones compartidas en Instagram sean visibles.

Beneficios de las publicaciones compartidas en Instagram Collabs

Una vez que ya hemos explicado cómo funciona Instagram Collabs, ahora tienes que entender la importancia de esta nueva función. La posibilidad de hacer publicaciones con otros autores en Instagram permite una mayor visualización, ya que se consigue un mayor impacto con la colaboración de diferentes perfiles.

Además, todas las interacciones que se hagan en el post o Reels aparecerán en el Feed de ambos perfiles. Por tanto, esta mayor visibilidad ayudará a obtener mejores resultados orgánicos.