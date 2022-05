Amaia: “La presión mediática ya no me afecta tanto”

Han pasado cinco años desde que Amaia sorprendió a España con su voz. La pamplonica se convirtió en todo un fenómeno de masas gracias a Operación Triunfo 2017, convirtiéndose de la noche a la mañana en una de las cantantes más queridas del público.

Ahora, con 23 años, Amaia continúa labrándose un presente y un futuro en la industria, demostrando tener un gusto exquisito a la hora de componer y apostar por sus proyectos. Tras su primer álbum, Pero no pasa nada (2019), la artista lanza Cuando no se quién doy: un disco cien por cien pop donde da un paso musical más. Lo hace acompañada de uno de los productores más solicitados y aplaudidos de la industria: Cristian Quirante, conocido como Alizzz.

Para hablar de esta nueva etapa musical, de la creación del disco y de sus planes de futuro, Amaia nos recibe en un hotel céntrico de la Gran Vía el mismo viernes del lanzamineto de Cuando no sé quién soy. Esta contenta y se le nota en la cara, a pesar de las pocas horas que ha dormido.

Amaia nos asegura que tiene "una ilusión diferente" con este disco, pero que sigue siendo la misma en cantidad. A diferencia del primero, esta vez ya sabía lo que estaba haciendo, disfrutando más de algunos procesos.

Sobre Alizzz

Hablamos sobre la unión que ha forjado con Alizzz desde que se conocieron en El Encuentro: "A nivel personal y trabajando, conectamos mucho. Me parecía una oportunidad increíble trabajar con él. Es que me parece el mejor productor de España".

Amaia segura que ha aprendido mucho de trabajar con él, alimentándose de su forme de producir. Pero Alizzz no es el único nombre conocido que encontramos entre los créditos de sus canciones. También aparecen Rigoberta Bandini o C. Tangana:

“Es que en este disco me apetecía trabajar con artistas que me gustan mucho. He visto muchas maneras de trabajar diferentes. Ha sido un disco muy colaborativo"

Sobre la presión mediática

Cuando Amaia salió de Operación Triunfo, vivió una exposición mediática muy fuerte. De la noche a la mañana se convirtió en un ídolo de masas. Todo lo que hacía o decía era noticia. La joven habló hace unos meses en el programa De lo Évole sobre la presión que sintió. Ahora, la joven asegura que a pesar de todo, no cambiaría nada:

"Cuando salí de OT tardé en procesar muchas cosas. No cambiaría nada de lo que he vivido hasta ahora. Seguramente me hubiese ayudado ir al psicólogo, pero ahora estoy tranquila y me siento orgullosa de todo lo que he vivido"

La joven asegura que estos años le han servido para tener perspectiva y asimilar todo lo que le ha ocurrido: "El hecho de parar tras el confinamiento me ayudó. Me vino bien. Esa presión ya no me afecta tanto"

Sobre un tercer disco

Amaia también nos ha desvelado que ya tiene algo pensado para el tercer disco. De momento "cosas guardadas" y "referencias de sonidos" con los que le gustaría contar.

