El lapsus de Cristina Boscá sobre su boda que hace reír a El Gallo

A veces no somos conscientes del paso del tiempo. Y es que parece que fue ayer cuando estábamos dando la bienvenida al 2022. Ahora estamos a punto de inaugurar el verano. ¡El tiempo vuela!

Algo así le ha ocurrido a nuestra Cristina Boscá este jueves en Anda Ya. Todo ha ocurrido cuando ella y El Gallo han comenzado a hablar sobre cómo conocieron a sus medias naranjas. "Hoy es una fecha muy bonita", decía Cris con una sonrisa. La presentadora celebra su aniversario de bodas con Ángel Martos, su compañero de vida de hace años. "¡Me casé hace 15 años, chaval! Porque tenía entonces... 18, me casé con 18 años", añadía Boscá.

El Gallo no ha podido aguantar la risa. "Qué mentirosa eres", ha declarado el presentador. Tras varios segundos de carcajadas, su compañera ha señalado: "Hombre, la verdad es que me casé súper pronto. En realidad es que fue un evento muy peculiar de mi generación. En la tuya os casábais a esa edad, pero en la mía no".

La presentadora tiene actualmente 39 años. Cumplirá los 40 este 28 de mayo. Por tanto, si hace 15 años de su boda, se casó con 24 o 25 años, no con 18 como ha señalado. "Encontrar con 12 y 13 años a la persona que será tu otro yo en la vida solo pasa en las películas", dice Cris emocionada. Y es que ella y su marido se conocieron desde que eran muy jóvenes y han mantenido ese amor intacto hasta la actualidad.

Cris y Ángel han formado una bonita familia. Gabriel y Álex son los hijos del matrimonio, que se han convertido en los pilares fundamentales de sus vidas. ¡Que viva el amor!