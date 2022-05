Nagore Robles responde si iría a ‘La isla de las Tentaciones’ con su ex como presentadora: “Pero tú qué fumas”

“Ronda rápida de preguntas”: cuatro palabras que pueden dar mucho juego en Instagram. Sobre todo, cuando no tienes problema en contestar ninguna pregunta. Es el caso de Nagore Robles. La presentadora de Telecinco ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras un rato, interactuando a través de las preguntas que le han ido dejando.

Las preguntas han sido de todo tipo: desde cómo va su nuevo piso hasta cuándo se va de retiro. Pero ha habido algunas más personales. Una de ellas le ha tocado las narices: la de si va a tener hijos.

La colaboradora de Mediaset ha contestado lo siguiente: “Siento ponerme seria con esto. A ver cuando aprendéis a que estas preguntas tan personales no se hacen. Hay mil respuestas posibles con esto, algunas difíciles. Y luego hay algo que me toca el mismísimo moño. Estas preguntas no se las hacéis nunca a los tíos. Así que, sintiéndolo mucho, de algo tan íntimo no hablo con desconocidos”.

Una respuesta muy aplaudida y que nos hace reflexionar sobre el tema. Pero no ha sido lo único que ha respondido. Nagore también ha contestado si le gusta su profesión: “Estoy encantada con mi trabajo, no cada día ni todo mi tiempo, pero ahora mismo no lo cambiaría. Me siento muy afortunada, la verdad”.

Además, Nagore ha contestado con quiénes le gustaría trabajar en un programa de televisión: “Lo tengo claro. Con Carolina Iglesias y Victoria de Estirando el chicle, con LalaChus y Henar (Álvarez), ya somos cinco”

La respuesta más aplaudida

Pero si ha habido una respuesta que se ha hecho viral ha sido la que le ha dado a un usuario que le ha preguntado si estaría en nueva temporada de La isla de las tentaciones. Nagore, con la naturalidad que le corresponde, ha contestado lo siguiente:

“¿De qué? ¿De tentadora? ¿De señora de 39 años, encima lesbiana y con su ex presentando el programa? ¿Pero tú qué fumas?”

Y es que Nagore y Sandra Barneda anunciaron hace unos meses que su relación había terminado. Lo hacían tras cuatro años de relación intermitente, donde se habían consolidado como una de las parejas más queridas de la televisión.

Además, Nagore también ha opinado sobre una de las personas del momento: Chanel: “Creo que Chanel es una reina. Ella y su equipo. Han hecho una labor increíble. Me da muchísima pena y rabia que hayan vivido toda la mierda de las redes sociales. Y que haya sido por mostrar su talento”.

Sin duda, nos encanta cuando Nagore muestra su naturalidad en las redes sociales.