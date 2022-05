Paralelo 40, la nueva banda de Ángel Reyero (ex La Quinta Estación) y Fernando Fu

Sólo con el nombre ya nos han ganado. Porque en esta casa hay pocas cosas que nos gusten más que el número 40. Paralelo 40 es el nombre de la nueva banda de Ángel Reyero (ex La Quinta Estación) y Fernando Fu.

Estos dos solistas madrileños han vivido gran parte de su carrera en México donde se conocieron pero han decidido volver a su tierra natal para promocionar su nueva formación cuando ya tienen centenares de miles de visitas de sus vídeos a sus espaldas.

Hace ya más de 6 años que iniciaron su aventura musical en el país americano con canciones como El diablo con tacones, Cicatrices, Todavía, Seguiremos esperando, No fue suficiente o versiones de algunas de sus temas más conocidos como La frase tonta de la semana o Tu peor error.

Para seguir dándose a conocer aunque ahora en nuestro país acaban de presentar nueva canción, No quiero odiarte, que recoge el testigo de dos sencillos que han publicado en el último medio año (Desastre natural y Seguir en pie).

Son tres temas que formarán parte de su próximo disco de estudio, Mad/Mex y que se lanzará a lo largo de este 2022 "y con el que pretenden asentarse por primera vez en España. No quiero odiarte” cuenta la historia de una relación en declive, en la cual uno de los protagonistas toma la decisión, dura pero necesaria por la salud mental de ambos, de cortar por lo sano.Todo esto antes de que el amor se destruya por completo y se acaben diciendo o haciendo cosas de las que uno se pueda arrepentir. Y es que en el mundo del corazón cuando el motor es únicamente la atracción física… el final suele estar más cerca que lejos" se puede leer en la nota de prensa de su compañía.

El videoclip de No quiero odiarte lo ha realizado el director Salva Musté (Malú, Pablo Alborán) y ha sido protagonizado por la actriz Montse Pla (Amar en tiempos revueltos, Compañeros). Desde el 20 de mayo podemos ver en el videoclip el declive de la relación antes mencionada.

Para la producción de la canción han contado con Pablo Navarro (Mónica Naranjo, Malú, Armando Manzanero, We will Rock You), experto en ese sonido vintage que P40 estaba buscando en esta ocasión. Un tema lleno de ritmos y guiños ochenteros al más puro estilo synthwave, sin salirse del pop.

Además de los sintetizadores o bajo electrónico no podían faltar las guitarras con sus riff, e incluso podemos disfrutar de un largo solo de Ángel con el que finaliza el tema en fade out.

Ángel Reyero + Fernando Fu = Paralelo 40

Tras una gran carrera como artistas (La Quinta Estación, CircoPop) tienen un secreto y es el amplio repertorio que ambos tienen como autores. Han colaborado con numerosos artistas en Latinoamérica y España (Malú, Dani Fernández, Miriam Rodríguez, Lérica, David de María, Taburete, etc) escrito música para TV e Eurovisión y siendo sintonía de series como Amar es para siempre o programas como El chiringuito de jugones. En su historia suman numerosos premios incluyendo el Grammy Internacional, Grammy latino o el Premio Ondas.

Imagen promocional de Paralelo40 / Universal Music

Ángel Reyero y Fernando Fú deciden emprender su proyecto de Paralelo 40 para poder compartir con el mundo sus historias de 3 minutos (así describen ellos sus canciones). Tras un comienzo con su primer EP homónimo y, dada la creciente respuesta del público, P40 decide empezar a sacar sencillos y el crecimiento del grupo se hace exponencial.

Muchos de esos temas y otros nuevos, entre los que se encuentran las versiones de La frase tonta de la semana o Tu peor error de La Quinta Estación, en dos EPS en acústico llamado Como en casa y En directo desde el Honky.

Tras sus últimos EPS en acústico, P40 se ha encerrado todo este tiempo en el estudio para componer y grabar sus próximos temas en forma de un concepto: Mad/Mex nombre que dará título al álbum, canciones 'Mad' con su influencia más reciente, su regreso a Madrid (ciudad natal), junto a otras canciones 'Mex' con la influencia de todo su bagaje mexicano.