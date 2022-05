Premiere en Madrid de ‘Top Gun Maverick’ con celebrities: Síguela aquí en directo

Después de 36 años, vuelve Top Gun. Bajo el título de Top Gun Maverick, Tom Cruise será de nuevo el mítico Pete 'Maverick' Mitchell, el piloto de la Armada que marcó a toda una generación en Ídolos del Aire. La película se estrena exclusivamente en cines el próximo 26 de mayo, aunque en Madrid ha aterrizado un poco antes gracias a un evento de lo más especial.

Y es que Paramount Pictures ha organizado una premiere por todo lo alto en los céntricos cines Callao de la capital, donde Tony Aguilar -después de su paso por Turín retransmitiendo Eurovisión 2022- estará recibiendo a todos los VIPs que quieran saber qué le depara a Maverick en esta nueva misión, y haciéndole unas preguntas antes de la proyección de la cinta.

Promete ser uno de los eventos de la temporada al que acudan todo tipo de personalidades, así que si no has podido asistir o te encuentras fuera de la capital, no dudes en conectarte desde el vídeo que hay sobre estas líneas para seguirlo en directo. A partir de las 20:00, el maestro de ceremonias Tony Aguilar estará saludando a fans y recibiendo celebrities en la sala de los cines, por supuesto, con música incluida -contando con el temazo que Lady Gaga ha compuesto y cantado para la película, claro-.

La lista de famosos confirmada incluye a todo tipo de profesionales, que van desde el mundo de la televisión -pasando por periodistas, rostros de realities y socialités- al deporte, pasando por otras caras de la interpretación, el modelaje y los influencers.

Todos tienen mucho que decir, y seguro que no se pueden resistir a hablar un rato con Tony Aguilar. Así que si no lo has hecho ya, ¡conéctate en directo y no te pierdas nada de lo que pasa en el evento!

¿De qué va Top Gun Maverick?

Dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer o Jon Hamm, entre otros, la película se centra en la nueva historia de uno de los mejores aviadores de la Armada: Maverick. Tras más de 30 años de servicio, el experimentado aviador se encuentra donde siempre quiso estar, forzando los límites como valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango que le dejaría en tierra. En el transcurso de unas sesiones de formación para que un destacamento de graduados de TOPGUN lleve a cabo una misión especializada que ningún piloto vivo ha realizado, Maverick se encuentra con el teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), hijo de un difunto amigo suyo.

Enfrentándose a un futuro incierto y a los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una confrontación con sus miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volar.

Top Gun Maverick se estrena el 26 de mayo en cines.