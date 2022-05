Quema las entradas para un concierto de Olivia Rodrigo (3,500 dólares) por la obligatoriedad de la vacuna

Olivia Rodrigo está triunfando con su gira internacional. La artista está recorriendo Estados Unidos y luego viajará hasta Europa para presentarnos su Sour Tour.

Pero lo cierto es que la artista no tiene a todos muy contentos. En concreto hablamos de un padre de familia que se ha negado a asistir a uno de sus conciertos debido a la norma de obligatoriedad de la vacuna. Es decir, sus asistentes deberán demostrar que han recibido las dosis de la vacuna para disfrutar de su música en directo.

Esto ha llevado a este padre de familia a quemar literalmente su entrada y las de los integrantes de su hogar para no asistir al show. Entradas que están valoradas en 3.500 dólares. "Madres, padres, niños, adolescentes. Llega un punto en la vida en que debes ponerte firme. Ponerte firme por tus valores. No siempre es lo más fácil de hacer, pero, ya sabes, no necesitas tener razón pero ponte firme por lo que está bien. Estás mirando a 3.500 dólares en entradas para conciertos de un concierto que quiere controlarme, que quiere decirte a ti y a mí lo que ponernos en nuestros cuerpos. Y la cuestión principal es que crees la vida de la que tengas el control, desde lo que va dentro de tu cuerpo hasta no dejar que te hagan bullying un sistema o la gente o cualquiera por hacer algo que compromete o sacrifica exactamente lo que se supone que haces en la vida que estás predestinado a liderar. Poneos firmes, chicos", dice el anónimo en el vídeo.

A father burned his family’s Olivia Rodrigo concert tickets worth $3,500 due to the tour’s vaccine requirement. pic.twitter.com/oxeblgMYxP — Pop Crave (@PopCrave) May 19, 2022

Como era de esperar, el suceso ha generado todo tipo de opiniones en las redes sociales. "Oh no. Ella ha cobrado y no tendrá que lidiar con gente que quizás transmita el covid", dice la usuaria @ch33rylips. Por otro lado están los que opinan que podría haber regalado las entradas y así las disfrutaba alguien que quisiera hacerlo. Hemos de recordar que su gira está sold out, por lo que seguro que alguien se hubiese ofrecido.

Desconocemos si este vídeo ha llegado a la propia Olivia Rodrigo. Lo que está claro es que está disfrutando de su gira internacional, que de momento aún no ha terminado. Y tú, ¿qué opinas de la decisión de este padre? ¿Crees que ha sido la correcta?