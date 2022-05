Un icónico anuncio de helados de 1996 se hace viral 26 años después: "Hoy estaría prohibido"

La sociedad española ha avanzado mucho en los últimos años en cuanto a los derechos de las mujeres se refiere y esto se nota mucho a la hora de revisionar los contenidos del pasado, especialmente la publicidad, uno de los campos en los que históricamente se ha visto el machismo de forma más evidente y en la que más se se notan este tipo de avances.

Un ejemplo claro de ello es que esta misma semana las redes han convertido en viral a un anuncio de la conocida marca de helados Pirulo que se lanzó en el año 1996, hace exactamente 26 años. En este spot, que se puedo ver en las televisiones de nuestro país, puede verse como un niño de unos diez u once años le da un beso en la boca a una niña de su misma edad sin consentimiento previo de ningún tipo.

Este gesto, que justamente ha sido afeado públicamente hace unos días a un hombre que trató de hacer lo mismo a una periodista de la televisión pública de Baleares durante una retrasmisión en directo, ahora mismo no es aceptable por la sociedad, pues en una gran medida, los españoles están ya dando la espalda a este tipo de actitudes machistas.

Al loro con el anuncio del Pirulo. pic.twitter.com/qHH9vAGpGo — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) May 17, 2022

Además, el anuncio incluye otra imagen polémica. Después de besar a la niña, una mujer adulta se acerca con pose sensual al niño para pedirle a este que le deje probar el helado, algo que algunos usuarios han interpretado ahora como una actitud que se acerca a la pedofilia.

Polarización en las redes

El spot, que ha sido compartido en las redes sociales por una conocida cuenta que recoge contenido de los años noventa llamada Yo fuí a EGB, se ha viralizado llevando consigo una polarización en Twitter, donde aunque la mayoría han revisionado el contenido quedándose escandalizados, algunos usuarios han aprovechado para criticar al movimiento feminista y calificar sus reivindicaciones de "censura".

"Y con estos anuncios de los 80 crecimos, chavales. Nadie hacía un drama. Y no salimos tan tarados", "Imaginaros este anuncio hoy día con las feminazis en auge..." y "Esos anuncios de los 90s, como los extraño", son algunos ejemplos de los comentarios que defienden esta campaña.

Lo he visto con mentalidad de 2021 y me he quedado escandalizada

Por otro lado, entre quienes han vuelto a ver este spot con ojos de una sociedad que avanza de la mano de los derechos de las mujeres, se han podido leer cosas como "Lo he visto con mentalidad de 2021 y me he quedado escandalizada. Ahora veo que es antiguo y me río, me preocupa lo que han hecho con mi mente mis valores y mi sentido del humor", "Esto pasó un montón de filtros y en todos les pareció genial, yo me quedo atónita", "Ahora entiendo la mentalidad de algunos heterobásicos de esa época", "Hoy estaría prohibido" y "Violación y pedofilia en solo 30 segundos, cágate".