Marta López del Álamo habla de embarazo e hijos con Kiko Matamoros en ‘Supervivientes’

En los últimos días una de las tramas más comentadas de Supervivientes ha sido la visita de Marta López del Álamo a Honduras. Ha sido muy criticada por algunos que lo han visto como favoritismo al colaborador de Sálvame. Otros, sin embargo, están encantados porque nos ha permitido ver el lado más romántico y vulnerable de Kiko Matamoros. Pero no solo eso.

Hemos descubierto que entre esta pareja que ha suscitado tantos comentarios por su gran diferencia de edad, hay amor de verdad, no había más que verles temblar a ambos en su reencuentro.

Además, hemos sabido que los planes de boda son una realidad, aunque Marta ha dejado claro que ella en Honduras no se casaría ni en broma por mucho que el programa se empeñara. Eso sí, accedió a ofrecer una despedida de soltero a su chico.

Nuevas imágenes

Este jueves hemos podido ver algunas imágenes inéditas más de lo que hablaron durante su fiesta. “Mi amor ¿Estás bien de verdad?”, le preguntaba ella. “Sí, coño, ¿no me ves? Estoy de puta madre y después de lo de ayer más”, contestaba él. Y claro, ha sacado a relucir lo mal que le vio con las picaduras de mosquitos.

“Ahí sí lo pasé muy mal, muy mal, estaba al límite”, confesó Kiko. Pero aseguraba que todo era cuestión de acostumbrarse. “Ya estás más hecho al hambre”, admitía. Y así, entre confidencias, llegaban a su banquete.

Ahí han seguido con sus confesiones. “Cuando te vi fue como ‘tío, estoy en casa’”, le decía ella. Y él recordaba que había pasado casi un mes y medio. Y ella le pedía que “a ver si ganáis la puñetera playa royale, ya”. “A mí me da igual ya la playa”, aseguraba un Kiko al que ya no le importaba nada después de haber visto a su novia.

Hablando de hijos

Y también han tenido la oportunidad de desmentir uno de los rumores que más ha circulado últimamente. “No sé de dónde se han sacado que yo estaba embarazada. Yo no estoy embarazada, pero como que han dicho que estaba especulando o jugando al despiste, pero que no estoy embarazada. Lo digo aquí nada más que por la audiencia porque se piensan que lo estaba, pero que no lo estoy”, dejó claro la modelo.

Pero no se quedó ahí y habló también de sus planes en cuanto a la maternidad. “Ya tendremos un hijo en un futuro, gordito, ¿no? Cuando nos casemos”, dejó caer.

Y mientras Kiko se quitaba el sudor de la frente con una servilleta. No sabemos si por el exceso de calor o por contemplar la posibilidad de tener un hijo con Marta. Eso sí, no contestó y zanjó la conversación con un beso. “¡Qué preocupación más grande!”, fue lo único que comentó tirando de su habitual ironía.

Así que, de momento parece que no tenemos futuro baby vip en camino. Y ya le dijo Kiko cuando se despedían que no se quedara embarazada.