La gala de este jueves de Supervivientes ha estado llena de sorpresa tras sorpresa. Ya empezaba la cosa fuerte cuando nada más empezar se cerraba la votación y se desvelaba el nombre del primer salvado de la noche. Pero no era más que el principio de un terremoto de sucesos que se fueron sucediendo a lo largo del programa.

Jorge Javier Vázquez les pedía a los concursantes que recogieran sus cosas en tiempo record y las subieran a una barca. Se avecinaban cambios. Y así fue. Un juego de azar creó los dos nuevos grupos que veremos a partir de ahora y que ha provocado que Anabel Pantoja y Yulen Pereira ahora vivan su experiencia por separado.

Y lo peor de todo es que ya no estarán en playas contiguas. No, ahora no habrá muro porque estarán en localizaciones diferentes. Dos playas distintas que hará que no se vean más que en la palapa o la realización de algún juego. No nos extraña que la sobrina de Isabel Pantoja acabara llorando. Vamos, que le afectó más que a Tania Medina darse cuenta de que iba a perder de vista a su querido novio, Alejandro Nieto.

Las lágrimas de Anabel fueron por el cambio de grupos y no por el incidente que sufrió mientras recogían las cosas contra reloj para marcharse del que ha sido hasta ahora su lugar de residencia.

Incidente repentino

“Uy, ay”, decía cuando se daba cuenta de que el fragor de la recogida de enseres y sacos su bikini había ido por libre y había dejado su pecho al descubierto. Eso nos dejó una imagen de esas que Instagram hubiera censurado.

“Uy la teta”, decía Jorge Javier. Y Rigoberta Bandini seguro que se habría sentido orgullosa. Pero Anabel no ha tardado en reaccionar y ponerle remedio sin darle más importancia. Como debe ser, que le puede pasar a cualquiera. Lo primero es no dejar atrás ninguno de las pertenencias imprescindibles para hacer la supervivencia un poco más fácil.

Claro que un incidente así no podía pasar desapercibido en redes donde se ha hecho más de un comentario. Como siempre, hay los que se lo han tomado con sentido del humor y los que han entendido que era todo un escándalo.

Son cosas habituales cuando una se pasa el día en bikini y seguro que no será la última vez que pase algo así.