El rey de las telenovelas turcas Can Yaman abandona Roma por el acoso de la prensa y los fans

Can Yaman ya había lanzado varias advertencias y a final ha tomado la gran decisión: dejará su casa de Roma para mudarse a Turquía y escapar así del acoso que está sufriendo en Italia por parte de la prensa y de sus fans.

El actor turco que conquistó el corazón del público de todo el mundo con la serie Pájaro soñador lleva años afincado en Italia, sin embargo, tras el anuncio de la ruptura de su compromiso con la periodista siciliana Diletta Leotta su situación en este país se ha complicado. Tal y como se desprende de las palabras que él mismo ha emitido a través de su cuenta de Instagram y de las que se ha hecho eco la prensa del corazón internacional, el acoso de la prensa y de sus propios fans, que le visitan cada día en la puerta de su vivienda, y el hecho de sentirse juzgado continuamente le han quitado las ganas de permanecer en su casa de Roma, al menos por el momento.

Yaman ya había anunciado en abril que abandonaría Italia temporalmente para trabajar en un proyecto para Disney+ que se rodaría en Turquía. Sin embargo, han pasado varias semanas desde el comunicado y el actor continuaba en su casa, pero todo apunta a que ya no lo hará más y que tras los últimos acontecimientos su marcha ya no será temporal y por motivos laborales.

"Os quiero igual, espero que todos podamos encontrar la paz, porque la necesito tanto... Traté de ser siempre reservado, pero al mismo tiempo de estar unido a vosotras. He tratado de encontrar este equilibrio tan difícil. Me gustaría decirles a los que me quieren de verdad: no me voy de Italia, estén tranquilos, mi próximo proyecto global en una plataforma muy importante. Los actores, sobre todo los internacionales, nos movemos según el proyecto, nunca nos quedamos permanentemente en ningún sitio, así funciona nuestro trabajo", ha indicado el intérprete en el comunicado que ha recogido la prensa.

Yaman ha continuado asegurando que se va de su casa de Roma de forma definitiva porque la gente ha sobrepasado los límites allí. "No aguanto más el acoso que sufro ni las agresiones que padece cada una de las mujeres que se relaciona conmigo si no es la que 'tú quieres'. Repito: os quiero, pero también me quiero a mí mismo. Vamos a relajarnos, os deseo mucho amor", ha concluido el galán turco.

Sus fans le mandan apoyo

Nada más conocerse la noticia de que Can Yaman sus fans de todo el mundo se organizaron para mandarle su cariño bajo el hastag #hugforcan, donde se han reunido miles y miles de mensajes de soporte hacia el actor turco.

Serendipia : descubrir por casualidad algo que no se busca .... eso eres tú para mí, gracias por dejarte encontrar ❤️#CanYaman#HugForCan pic.twitter.com/tD4BOPiCvY — C.LO💫✨ (@rayca97) May 19, 2022

Sus seguidores más acérrimos le han dicho cosas como "Solo es grande quien sabe ser pequeño", "Siempre estaremos ahí para ti" y "Es mejor olvidar lo que uno siente y recordar lo que uno vale".