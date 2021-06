Si lo tuyo son las series turcas y Can Yaman, no puedes perderte ‘Bajo el cielo de Berlín’

Sitúate en Berlín en 2015. El inspector Jamal Birkan se enfrenta al caso que cambiará su vida. Está investigando unos asesinatos a ciudadanos turcos en la capital alemana y, por casualidad, conoce a Nina Haas, una enfermera por la que se sentirá irremediablemente atraído antes de saber que estaba conectada con el caso. Aquí está no solo el argumento de una novela romántica sino también el de un thriller.

Carmen Serano ha unido ambos géneros en su nueva novela que en esta ocasión no es solo una novela romántica. Se trata de una historia que tiene muchas conexiones con las series turcas que tanto gustan en nuestro país. Ella misma ha compartido las claves y datos más curiosos de este proyecto.

#1. Can Yaman

“El protagonista masculino de Bajo el cielo de Berlín se llama Jamal Birkan y es un inspector de policía de origen turco. No es ningún secreto que para crear este personaje me inspiré en Can Yaman”.

#2. Haley Bennet

“La protagonista femenina se llama Nina Haas y es enfermera de urgencias en La Charité, el hospital más grande de Berlín. Mi musa, en este caso, ha sido la preciosísima actriz Haley Bennett”.

#3. La ciudad

“La novela está ambientada en Berlín, principalmente en el barrio turco de Kreuzberg (aunque aparecen otras muchas localizaciones de la capital alemana), y en Estambul. La historia transcurre en 2015”.

#4. Cocinado a fuego lento

“Empecé a escribir Bajo el cielo de Berlín en enero de 2020 y terminé en diciembre del mismo año. ¡No me lo tengáis en cuenta! Soy de las que escriben despacio”.

#5. Descubrimiento musical

“La música que me ha acompañado a lo largo del proceso es, fundamentalmente, turca: Özdemir Erdoğan, Ufuk Beydemir y Tuğkan no han parado de sonar en mi reproductor. Además, he descubierto a Sero Produktion, un sello de turkish trap impresionante”.

#6. Documentado

“Para escribir Bajo el cielo de Berlín he contado con la ayuda de un inspector de policía, un periodista alemán, el corresponsal de El País en Estambul, una enfermera, un médico y una abogada. ¡Yo me he limitado a escoger al muso!”.

#7. Simbolismo

“Los colores de la cubierta simbolizan la bandera alemana y la turca”.

#8. Hechos reales

“Aunque se trata de una historia ficticia, algunas de las cosas que suceden a lo largo de la novela están inspirados en hechos reales”.

#9. Más allá del amor

“Bajo el cielo de Berlín no es solo una novela romántica. También es una historia que habla sobre la identidad y aquello a lo que llamamos hogar, sobre las fronteras y cómo derribarlas”.

#10. Un reto

“Bajo el cielo de Berlín es mi primera incursión en el thriller romántico. Reconozco haber sufrido mucho mientras escribía, pues la trama es la más compleja de las que he creado hasta la fecha, pero repetiré porque si algo me gusta son los retos”.