Andy Summers, guitarrista de The Police, sobre gira conjunta: "No espero que suceda, pero... ya veremos"

A mediados de los 70, en la capital británica, se unió un grupo de jóvenes dispuesto a hacerse un hueco en la música. The Police comienza subiéndose al carro del punk, de moda en aquella época, y para mejorar en su propio estilo contratan a un conocido guitarrista, Andy Summers. El compositor y multiinstrumentista británico, demostró desde muy pequeño su afición por la guitarra y el piano, y a los 17 años dejó el colegio para trabajar en una tienda de música.

Con The Police, llegó a formar parte de una de las bandas más importantes de su época, llenando estadios y vendiendo millones de discos. Una de sus giras más emocionantes fue la primera con carácter internacional, que se desarrolló entre 1979 y 1980 por seis continentes. Por primera vez, llega como un documental estilo diario de viaje, una película que muestra a la banda dentro y fuera del escenario mientras exploran la cultura local. Around The World muestra a Sting, Andy Summers y Stewart Copeland tocando con un frenesí y una pasión que los convertiría en la banda más grande del mundo.Anteriormente, solo estaba disponible en VHS y Laserdisc, y ahora con las imágenes restauradas se ha remezclado y masterizado el audio para su primer lanzamiento en DVD y Blu-ray.

Bruno Sokolowicz habla con Andy Summers, el que fuera guitarrista de The Police, sobre este lanzamiento y lo más destacado de su larga trayectoria.

Bruno: Andy Summers, quiero darte la bienvenida a LOS 40 Classic, donde ponemos los números 1 desde la década de los 60 hasta la de 2010 y por supuesto varios de The Police. Además tengo que confesar que The Police fue una de mis primeras tres bandas favoritas cuando era un chaval en los años 80. Así que gracias por la banda sonora de mi vida. The Police AroundTheWorld es un viaje en el tiempo a vuestra primera gira mundial. ¿Fue tan divertida como vemos en el documental o no todo fueron buenos momentos?

Andy: Bueno, hubo de todo. Por supuesto que hubo mucha diversión. Empezábamos a ser bastante conocidos y todo el mundo mostraba interés por vernos, lo que nos permitió ir a lugares como Egipto, Grecia, India, Hong Kong, Japón... países que no estaban acostumbradas a ver bandas de rock. Y claro, para nosotros, que estábamos empezando, fue muy especial poder tocar en esos países. Fue increíble. Y ahora estoy muy contento de que las grabaciones de aquella primera época salgan a la luz y que las generaciones que no lo vivieron, al fin puedan verlas.

Andy Summers, Sting y Stewart Copeland, los componentes de The Police, en 2006. / KMazur/WireImage

B: Fuiste una de las primeras bandas de rock, sin duda la primera new wave, en visitar todos esos países. ¿Cómo fue la reacción del público en Egipto, India o Japón?

A: A ver, honestamente, éramos una gran banda, con grandes canciones, teníamos un show muy potente, así que la gente estaba muy emocionada por vernos en ese momento. Éramos algo distintos a la vieja banda de rock estándar y tampoco éramos exactamente como los grupos punk. Teníamos un muy buen directo basado en tres grandes instrumentistas, así que no fue por casualidad que tuviéramos éxito. Al menos eso es lo que creo.

B: ¿Os sentíais la mejor banda del mundo en ese momento?

A: Sí, y además todos nos intentaban imitar. Teníamos un sonido muy original, especialmente el de la guitarra, debo decir. Sting tenía una voz muy singular y reconocible. Stewart tenía una forma muy personal de tocar la batería. Y mi guitarra no recordaba a nada anterior. Así era Police, y nadie sonaba como nosotros. Era una música distinta fruto de combinar nuestras tres personalidades, ninguno de nosotros era reemplazable. Hubiera sido imposible. Fuimos muy afortunados al juntarnos y poder hacer esa música.

We’re excited to announce ‘Around The World Restored and Expanded’! Arriving May 20th.

B: En India, hay un momento en el que te vemos tocando el sitar, ¿lo llegaste a usar en el escenario o en alguna canción de Police (como hizo George Harrison con The Beatles)?

A: No. A ver, sé tocarlo, tuve un gran profe de sitar en Londres. Pero ahí estábamos más bien ensayando, jugando y aproximándonos a un gran sonido que tiene enormes maestros como RaviShakar, es una música muy especial. Pero no, solo nos estábamos divirtiendo ante la cámara. Estaba intentando hacer memoria a ver si he utilizado alguna vez con Police mi sitar eléctrico, pero no lo recuerdo.

B: Y en Jamaica ¿no tocasteis nunca a ver qué tal funcionaba vuestra música con influencias reggae (Roxanne, WalkingonThe Moon) y ska (Canary in a Coalmine)?

A: No, ¡nunca lo hicimos! Yo sí que he ido algunas veces. A la gente le gusta hablar de nuestras influencias jamaicanas, pero en realidad el reggae no nos influenció tanto. Por supuesto que Bob Marley era enorme. A Sting le iba muy bien tocar líneas de bajo reggae mientras cantaba, llegaba a hacer maravillas super complicadas con él, improvisando mientras cantaba y manteniendo el mismo ritmo que la batería. Así que más que una influencia, fue un sonido que encajaba con nuestra música.

B: ¿Cómo era la relación entre vosotros tres durante aquellos primeros años de éxito mundial?

A: Bueno, éramos una pequeña banda de fuego, un trío, muy unido por aquel entonces. Estábamos muy alineados en nuestras ambiciones de triunfar -juntos-, hacer muy buena música, ser una gran banda y tener éxito comercial. Pero al mismo tiempo sabíamos que no queríamos tocar cualquier cosa para triunfar. Teníamos muy claro el sonido que queríamos y, juntos, se dio la magia. Por eso fue número uno mundial durante tantos años.

B: ¿Cómo va evolucionando esa relación entre Stewart, Sting y tú? Y ¿cómo es ahora?

A: Es correcta. Yo vivo en Los Angeles, Stewart vive a cinco minutos. No es que hagamos cosas juntos, por ahora, pero Police es lo que ahora llaman una marca, un negocio que no para. Y como no fuimos una banda de un solo éxito sino de muchos, nuestra música nunca desaparece. Siempre está sonando en algún rincón del mundo, cosa que es fascinante para mi. Así que, como socios, nos tenemos que poner de acuerdo en los próximos lanzamientos de Police que la compañía discográfica va a hacer, esa es la vida de la banda ahora mismo. Habrá más películas, documentales, publicaciones.

B: ¿Podemos esperar otra gira de reunión de Police como la que hicisteis en 2007-2008 en la que finalmente pude veros en el Estadio Olímpico de Barcelona lleno!?

A: ¡Sería bonito! En aquella gira nos lo pasamos muy bien y además pudimos aplicar los avances tecnológicos a nuestras canciones de siempre. Fue muy bonito poder volver a tocar nuestras canciones por todo el mundo una vez más.

B: ¿Pero podemos soñar con otra gira de retorno de The Police?

A: Sería un milagro. No sé, es difícil. No espero que suceda, pero... ya veremos.

Stewart Copeland, Andy Summers y Sting, los componentes de The Police, retratados en Amsterdam en 1979. / Gijsbert Hanekroot/Redferns

B: He leído que el libreto del CD, DVD y Blue Ray vendrá acompañado por unas notas tuyas, ¿qué podemos esperar?

A: Pues no me acuerdo muy bien si lo que escribí fue para el vinilo, la caja deluxe o algún próximo lanzamiento, si vieras todos los mails que nos vamos enviando entenderías lo difícil que es recordar qué va dónde. Y hay mucho material inminente preparado para salir.

B: ¿Es muy difícil contestar a la pregunta 'para ti cuál es la mejor canción de The Police'?

A: Para mi siempre ha sido Message in a Bottle. Pero hay muchas que pondría muy arriba. Roxanne también me parece una gran canción, y muy especial: fue nuestro adelanto, nuestra tarjeta de presentación. Pero mi favorita siempre ha sido Message in a Bottle.

B: Ahora que te embarcas en tu gira en solitario por Europa Harmonics of the Nightdinos si vendrás a España y si guardas recuerdos de cuando estuviste otras veces.

A: He venido bastante los últimos años. Tengo un amigo español que me hace de guía y otro amigo de Los Angeles que habla castellano con fluidez. Siempre vamos a Sevilla y desde ahí visitamos diferentes sitios. ¡Me encanta Sevilla! Conozco los alrededores de la capital andaluza. Hay un museo de arte contemporáneo en Sevilla en el que quiero tocar. En esta gira en solitario, soy el único músico en el escenario, es una experiencia muy cinematográfica: en una gran pantalla se proyectan las fotos que saqué con mi Leica, de viaje en los años 80, y yo voy acompañándolas a la guitarra. Empezaremos en Holanda en septiembre. A España, Italia y Grecia tengo previsto llegar en abril de 2023. Y llevaremos el espectáculo a Barcelona, Sevilla, Madrid... como mínimo.

B: Genial. ¡Muchas gracias por tu tiempo!