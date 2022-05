Rosa Benito y Chayo Mohedano dicen adiós a un familiar muy importante

Rosa Benito y Rosario Mohedano han sufrido en las últimas horas una gran pérdida familiar. Virtudes, la mujer del hermano de Rosa Benito, Juan Carlos Benito, fallecía el pasado miércoles 18 de mayo tras una larga enfermedad en San Vicente del Raspeig (Alicante).

Madre e hija han querido aprovechar sus redes sociales para enviarle un último adiós, despidiéndose de ella con emotivas cartas que acompañaban a fotografías familiares y momentos muy especiales para el clan Benito.

"Mi hoy, no tiene color, se apago tu sonrisa, mi cuñada, mi hermana, la que siempre encontraba una solución a todo, siempre positiva, siempre alegre, nunca te vi enfadada en todo los años que estuvimos juntas, 50 largos…" escribía apenada Rosa Benito, sobre la que durante la mitad de un siglo ha considerado su hermana: "una mujer trabajadora como no he conocido, enamorada de su familia, lo más importante para ti, y ya ves que injusta es la vida a veces, ahora que podías disfrutar de todo lo que durante tanto años has luchado. Te vas, nos dejas, pero que sepas que no te olvidare, que siempre serás las 'sonrisas' eterna"

"Solo quiero que sepas que te quiero, y hablo en presente, porque siempre estarás en mi vida, en mi corazón, aunque hoy esté roto. Vuela alto, muy alto cuña!!!" se despedía así la colaboradora de programas del corazón como Ya son las ocho y la ganadora de Supervivientes 2011.

Por su parte, Chayo Mohedano utilizaba también su cuenta de Instagram para despedirse de su tía: "No habrá otra como tu tita, ejemplo de mujer trabajadora, cariñosa y amorosa con toda su familia. Siempre tenias una solución para cada agobio o problema, y tu carcajada contagiosa alegraba cada lugar y hacías especial cada momento… ¡Cuánto te voy a echar de menos tita!"

La familia, tal y como explica la cantante, tenía prevista una visita a la localidad alicantina prevista para la semana que viene, un reencuentro que finalmente no se ha podido materializar y que ha sumido a toda la famia en una profunda tristeza.

"Hoy tengo el alma rota por tu partida, tita Virtudes. A mis primos, que son como hermanos, y a mi tío Juan Carlos, todo mi amor incondicional. Ahora nos vemos. Os quiero familia. Te quiero tita ♥️ Descansa en paz". Todo nuestro apoyo a la familia Benito. Descanse en paz.